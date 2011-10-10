داوری بخش سینمای ایران امسال جشنواره فیلم کودک و نوجوان مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان صبح امروز با حضور احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر، جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

در ابتدای این نشست جعفر گودرزی گفت: پیش از این قرار بود دومین نشست مطبوعاتی این جشنواره و همچنین مراسم رونمایی از پوستر را همزمان با روز جهانی کودک 16 مهرماه برگزار کنیم، اما چون با برپایی نشست جشنواره فیلم کوتاه همزمان شد آن را به امروز موکول کردیم.

در ادامه احمد میرعلایی دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان با تبریک میلاد امام رضا(ع) عنوان کرد:امیدوارم بتوانیم با برپایی این رویداد همدلی و مهربانی بین اهالی سینما به وجود آوریم و قدمی بهتر در جهت اهدافمان برداریم. هفته گذشته نشستی را با موسسه آفرینش‌های آستان قدس رضوی برگزار کردیم که آنها نیز هدایایی را به ما مرحمت کردند.

وی افزود: در نشست امروز مادر شهید بهنام محمدی در این مراسم حضور دارد و قراراست پوستر بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان با دستان ایشان رونمایی شود. در بنیاد سینمایی فارابی ما یک سال خوبی را با حضور آقای لشگری پور شروع کردیم و در همین راستا تلاش کردیم به بحث فیلمنامه بپردازیم و به این حوزه در سینمای ایران اهمیت دهیم تا شاهد رشد آن باشیم. متاسفانه سینمای ایران از این بخش بسیار رنج می‌برد به همین جهت در طول یک سال گذشته با توجه به اهدافی که دنبال می‌کردیم حدود 440 فیلمنامه به فارابی ارائه شد.

میرعلایی ادامه داد: به جرات می‌توان گفت در حال حاضر یکی از قوی‌ترین مراکز بررسی و مشاوره فیلمنامه را در بنیاد سینمایی فارابی داریم. از میان 440 فیلمنامه ارائه شده 116 متن اختصاص به کودک و نوجوان داشت که حدود 25 درصد است. خوشبختانه در همین زمان در بنیاد فارابی تولیدات خوبی صورت گرفت ما 10 پروژه مشارکتی انجام دادیم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلمنامه نویسی انقلاب اسلامی بیان کرد:‌ یکی از مسایلی که ما در بحث فیلمنامه نویسی دنبال کرده و با آن برخورد کردیم، ضعف در فیلمنامه‌هایی با موضوع انقلاب اسلامی است. از این رو مسابقه فیلمنامه نویسی انقلاب اسلامی را با دبیری مسعود احمدیان برگزار می‌کنیم. از همین جا سازمان صدا و سیما را دعوت می‌کنیم تا این موضوع را جدی بگیرد. تیزر این مسابقه با وجود این که دو هفته است که آماده شده اما هنوز از تلویزیون پخش نشده است و مهلت پایانی ارسال آثار نیز تا 13 آبان ماه است.

دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان در ادامه افزود: کار هیئت انتخاب بخش بین‌الملل جشنواره کودک به اتمام رسیده است. امسال در سه بخش مسابقه این جشنواره را برگزار می‌کنیم: فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی. در بخش پویانمایی آثار در دو بخش بلند و کوتاه مورد داوری قرار می‌گیرند. در همین بخش ما سه فیلم بلند ایرانی داریم که ترجیح دادیم در بخش بین‌المللی به رقابت بپردازند. جایزه محمدالدوره در بخش رقابتی بین‌الملل اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: مرور فیلم‌های کودک و نوجوان کشورهای اسلامی یکی دیگر از بخشهای این جشنواره است که 12 فیلم برای نمایش در این بخش مشخص شده است. بخش سینما و اقتباس به صورت غیررقابتی با حضور 12 فیلم دوبله شده با کیفیت بسیار خوب به نمایش در می‌آید. همچنین مرور آثار پویانمای سینمای فرانسه از دیگر بخش های غیر رقابتی این دوره از جشنواره کودک است.

میرعلایی در رابطه با بخش سینمای ایران جشنواره فیلم کودک و نوجوان گفت:‌ در این بخش 16 فیلم سینمایی که مجوز ساخت دارند، تا کنون فرم حضور خود را پر کرده اند و فکر می‌‌کنم حدود 11 تا 13 فیلم در جدول نمایش حضور داشته باشند با وجود این تعداد آثار قطعاً‌ داوری سخت خواهد بود. در بخش ویدئویی نیز آثار بلند، نیمه بلند و کوتاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی افزود: در بخش ملی جشنواره فیلم کودک و نوجوان امسال جایزه ویژه شهید بهنام محمدی به یک فیلم ایرانی اختصاص داده می‌شود. این شهید یک نوجوان 13 ساله است که شاید ره 40 ساله خیلی از عرفا را رفته باشد. در بخش غیررقابتی همچنین مرور آثار پویانمایی درباره امام رضا(ع) و در یک بسته با نام ایشان به نمایش می‌گذاریم که بین 12 تا 14 اثر است.

میرعلایی در ادامه بیان کرد: ‌امسال سازمان‌ها و نهادها در بخش جنبی حضور جدی دارند و داوران خود را برای ارزیابی آثار اعلام خواهند کرد. امسال ما قطعاً‌ با وجود فیلمهایی که در سینمای کودک و نوجوان تولید شده با چند فیلمی پرفروش که دارای محتوای ارزشی هستند روبرو خواهیم شد و این موضوع می تواند به سینمای کودک رونق دهد.

وی ادامه داد: در بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان بین 40 تا 50داور اصفهانی آثار را بررسی خواهند کرد. داوری تماشاگران نیز در بخش بین‌المللی و سینمای ایران انجام می‌شود. در بخش مسابقه فیلم‌های ویدئویی هیئت انتخاب کار خود را آغاز کرده و تا 20 مهرماه فیلمسازان می‌توانند آثار خود را به این بخش ارائه دهد. تا کنون 120 اثر رسیده است. در بخش فیملنامه نویسی کودک و نوجوان که تا 13 مهرماه مهلت ارسال آثار آن بود به علت استقبال هنرمندان تا 30 مهرماه تمدید شد.

دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوانان افزود: امسال مسابقه عکس فیلم‌های کودک و نوجوان را برای اولین بار برگزار می‌کنیم امیدواریم در سالهای دیگر مواد تبلیغی دیگر را نیز مورد توجه قرار دهیم. علاقمندان می‌توانند عکس فیلمهای تولید شده از سال 88 تا سال 90 را در این مسابقه شرکت دهند.

وی درباره مراسم بزرگداشت و تقدیرهای این دوره از جشنواره گفت: مراسم بزرگداشت محمدعلی کشاورز، محمد کاسبی و جهانبخش سلطانی از برنامه‌های این دوره از جشنواره است. همچنین از وحید نیکخواه آزاد، غلامرضا رمضانی و گروه دوبلورهای کودک و نوجوان تقدیر به عمل می‌آید.

میرعلایی درباره بخشهای جنبی ین جشنواره افزود: برگزاری چندین کارگاه آموزشی همچون ساخت، پرداخت و نمایش فیلم های سه بعدی، طریقه ساخت انیمیشن رایانه‌ای، چگونگی ساخت فیلم عروسکی و همچنین برگزاری نمایشگاه عکس کودکان رضا برجی از برنامه‌های جنبی این دوره از جشنواره است. همچنین کاروان‌هایی از اول آبان‌ماه از مشهد مقدس حرکت می‌کنند و فیلم‌های کودک و نوجوان را در بسته‌های فرهنگی به مردم اهدا می‌کنند بیشتر تمرکز ما روی نوار مرزی و مناطق محروم است. همچنین قرار است به نمایش 250 فیلم بپردازند. این کاروان 23 آبان ماه همزمان با افتتاحیه جشنواره در اصفهان در کنار ما هستند.

وی ادامه داد: ما می خواهیم با برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان محیط شادی را فراهم کنیم از این رو برنامه رونمایی تمبر برگزار می‌کنیم همچنین نمایندگانی که از میان کودکان و نوجوانان هستند به صورت گروهی پیام جشنواره را تحت عنوان " شادی نشاط برای کودک، امید و تعالی برای کودک و نوجوان و همدلی مهربانی برای خانواده‌ها" را به تک تک سفارتخانه‌ها می‌برند.

دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوانان درباره بحث نمایش فیلم‌ها در اصفهان گفت: موضوعی که فیلمسازان را نگران می‌کند بحث کیفیت سالن‌ها و نحوه نمایش آثار است همان طور که می‌دانید در چندین سالی که جشنواره کودک و نوجوان در همدان برگزار می‌شد این رویداد باعث شود چندین سالن ایجاد و تجهیز شوند. در شهر اصفهان نیز از مسئولین قول گرفتیم شش تا هشت سالن سینما را تجهیز کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره همزمانی برگزاری جشنواره کودک و نوجوان با جشنواره حیدرآباد هند گفت: وقتی به من دبیری جشنواره کودک و نوجوان اعلام شد فرصت زیادی به روز جهانی کودک نداشتیم. ما قرارمان بر این بود که در صورت فراهم شدن شرایط 16 مهرماه همزمان با روز جهانی کودک این جشنواره را برگزار کنیم. اما باید در ابتدا بدانیم که آیا ما قصدمان این است که جشنواره را برای خارج یا داخل برگزار کنیم؟ قطعاً برپایی این رویداد برای ما در داخل کشور و بعد در بخش بین‌المللی اهمیت دارد.

میرعلایی تاکید کرد:‌از این رو تاریخ‌های مختلفی را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که شب عید غدیر که همزمان با 23 آبان ماه است این جشنواره را برگزار کنیم. باید یمکه نمی توان زمان و مکان جشنواره را سالانه تغییر دهیم. امیدوارم از سال آینده همزمان با روز جهانی کودک 16 مهرماه این جشنواره نیز برگزار شود. مطمئن باشید با حضور این همزمانی بخش بین‌الملل ما بسیار پربار است.

وی در ارتباط با همکاری با وزارت آموزش و پرورش در برگزار این جشنواره گفت: درخواست ما برای دیدار با وزیر آموزش و پرورش به بعد از انعکاس خبر ایشان مبنی بر اینکه تا کنون هیچ درخواستی از جشنواره کودک نداشته‌اند برمی‌گردد اما تا کنون دو هفته از این درخواست می گذرد و ما موفق نشدیم با ایشان دیداری داشته باشیم.

وی در پایان درباره سالن‌های سینمایی برای نمایش فیلمها در اصفهان افزود: اولین شرط ما در اصفهان اختصاص یکی از سالنها در طول سال به فیلم‌های کودک و نوجوان است . قصد داریم همین سالن را تجهیز به نمایش سه بعدی کنیم و در طول جشنواره نیز این سالن در اختیار ما است امیدواریم مسئولین شهر سریع‌تری برای تجهیز این سالن‌ها اقدام کنند.

در پایان این مراسم با حضور گیتی خامنه مجری قدیمی تلویزیون و مادر شهید بهنام محمدی از پوستر بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان با طراحی صادق جمالی رونمایی شود.