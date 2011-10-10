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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۸:۲۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان به نقل از رسانه های خارجی از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

- صدها تظاهرات کننده قبطی بار دیگر در نزدیک میدان عبدالمنعم ریاض در مرکز قاهره تظاهرات کردند و شعار مردم خواهان سرنگون شورای نظامی است، سر دادند.

- منابع مصری از کشته شدن 24 نفر و زخمی شدن 224 نفر دیگر در جریان درگیریهای خونین شب گذشته در قاهره خبر دادند.

- مقامات مصری از برقراری مقررات منع آمد و شد در مرکز قاهره از ساعت دو تا هفت صبح خبر دادند.

- معمر قذافی دیکتاتور لیبی، خانواده خود را به مرزهای الجزایر رساند.

- رسانه ها از عقب نشینی انقلابیون از بنی ولید و پیشروی آنها به سمت سرت خبر دادند.

- پاکستان حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به خاک خود را محکوم کرد.

- افراطیون یهودی در سرزمینهای اشغالی به کشاورزان فلسطینی حمله و سه نفر از آنها را زخمی کردند و مزارع آنها را به آتش کشیدند.

- شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی با تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، درگذشت مادرش را به وی تسلیت گفت.

- آفریقای جنوبی با دادن روادید به دالای لاما رهبر معنوی تبتی های تبعیدی مخالفت کرد.

- سران فرانسه و آلمان درباره بحران یورو رایزنی کردند.

- نوری المالکی بر مصون نبودن نظامیان آمریکایی در عراق پس از پایان سال 2011 تاکید کرد.

- عبدالله الاشعل معاون وزیر امور خارجه سابق و نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر تاکید کرد اسرائیل بر نابودی مصر و در تنگنا قرار دادن نیروهای مسلح اصرار دارد.

کد مطلب 1428748

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