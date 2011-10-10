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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۷

دانشنامه امام رضا(ع) به روز شد

دانشنامه امام رضا(ع) به روز شد

به مناسبت سالروز ولادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت دانشنامه علمی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) با 488 عنوان مطلب در فضای مجازی عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد اکبری مدیر پایگاه حوزه گفت: این دانشنامه با هدف تسهیل در تحقیق و پژوهش محققان در قالب 29 نمایه شامل؛ گزیده کتاب، چکیده پایان نامه، پرسش و پاسخ و بریده جراید آماده شده است .

وی افزود: مطالب این دانشنامه معنوی در 15 نمایه اصلی و 14 نمایه فرعی اطلاعات ارزنده ای را پیرامون ابعاد شخصیتی حضرت امام رضا(ع) به خوانندگان خود عرضه کرده است.

وی گفت: معرفی نور، فضائل و کرامات حضرت(ع)، زندگانی و دوره امامت، شهادت امام، آموزه‌ها و آثار امام، سیره امام، شاگردان امام و برکات حضور امام رضا(ع) در ایران، از نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.

اکبری افزود: زیارت امام، امام و پرسش‌ها، تاریخچه اماکن مربوط به امام، امام در آینه هنر و ادب،کتاب و کتاب‌شناسی حضرت و امام رضا(ع) در رسانه و اینترنت از دیگر نمایه‌های اصلی دانشنامه امام رضا(ع) به شمار می‌رود.

علاقمندان می توانند برای استفاده بیشتر از این دانشنامه معنوی به نشانی اینترنتی http://hawzah.net/FA/Subjects.html?SubjectID=4928 مراجعه کنند.
کد مطلب 1428750

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