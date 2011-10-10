ریشه مشکلات موجود جامعه ناشی از ضعف دستگاههای اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی شامگاه یکشنبه، در مراسم تودیع و معارفه روسای دادگستری و دادستانهای شهرستان مشگین شهر، با تشریح نقش و اهمیت نظارت در مدیریت ها، بسیاری از تخلفات و جرایم را زائیده ضعف های مدیریتی و عدم اشرافیت به امور زیر مجموعه توسط مدیران دانست.

وی عنوان کرد: سلامت سیستم اداری کشور می تواند قوه قضائیه را در پرداختن به مأموریت های ذاتی از جمله در رسیدگی به پرونده های مهم و مرتبط با امنیت عمومی و افزایش امیدواری مردم یاری کند.

دستان آلوده به بیت المال باید قطع شود

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به پرونده اختلاس اخیر در کشور، علت آن را در درجه اول مربوط به ضعف های نظارتی مسئولان مستقیم دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی به عنوان مرجع احقاق حق و ابطال باطل با هیچ فرد و گروهی بده بستان ندارد و دستهای آلوده به بیت المال از آنِ هر کس و در هر جایگاهی که قرار دارد، باید قطع شود.

این مقام قضایی استان متذکر شد: در صورت اصلاح قانون و پیش بینی مجازات سنگین برای مدیرانی که زیر مجموعه شان دچار فساد اداری و مالی شده اند، بدون شک در پیشگیری از بروز تخلفات مانند اختلاس های سنگین موثر است.

رضایی با تأکید به قانون گرایی و قانون مندی آحاد جامعه، تبعیض، ناعدالتی، چپاول، حیف و میل بیت المال و ایجاد نارضایتی در مردم را نتیجه قانون گریزیها دانست و از دادستانهای سراسر استان خواست در رصد نحوه اجرای قانون در بخشهای مختلف و تعقیب کیفری قانون گریزان به ویژه چپاولگران و دست درازی کنندگان به بیت المال هیچ اغماضی نکنند.

در پایان در این مراسم با قدردانی از خدمات محمدعلی عبدی رئیس سابق دادگستری مشگین شهر، دارویش وثوقی به عنوان رئیس جدید دادگستری اردبیل منصوب شد.

در این مراسم همچنین محمدمهدی قزلسفلو معاون جدید رئیس دادگستری، لطف اله کوهی دادستان عمومی و انقلاب مشگین شهر و میر فرخ بشیری رئیس حوزه قضایی لاهرود و اسداله بهزاد و حسن مولایی به ترتیب به عنوان دادستان دادگستری شهرستان مشگین شهر و رئیس حوزه قضایی لاهرود معرفی شدند.