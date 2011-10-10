پروژه های زیربنایی لرستان غرب کشور را متحول می کند

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه های ریلی دورود - خرم آباد - اندیمشک و دورود - بروجرد - غرب کشور و پروژه آزادراهی خرم آباد - بروجرد - اراک نقش بسیار مهمی در توسعه استان لرستان و غرب کشور دارد.

وی با اشاره به ویژگیهای راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک ادامه داد: در طول این پروژه حدود 37 کیلومتر تونل و 17 ایستگاه در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همچنین به جزئیات پروژه آزادراه خرم آباد - بروجرد - اراک اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه از محل تلاقی کنار گذر شمالی اراک آغاز می شود و با عبور از مسیر پالایشگاه و پتروشیمی شازند به چالانچولان در شهرستان بروجرد می رسد.

صادقی ادامه داد: طول پروژه آزادراه خرم آباد - بروجرد - اراک 203 کیلومتر است و مسیر تهران به جنوب کشور را 30 کیلومتر نسبت به مسیر قبلی کوتاه تر می کند.

وی با اشاره به در نظر گرفتن چهار هزار و 365 متر پل در مسیر اجرای این پروژه، یادآور شد: همچنین در طول این پروژه آزاد راهی چهار هزار و 120 متر تونل در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بزرگترین تونل این مسیر را دارای طول 2 هزار و 850 متر دانست و افزود: همچنین بزرگترین پل این مسیر آزادراهی 460 متر خواهد بود.