پروژه های برتر دانش آموزی در حوزه نانو معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش نمایشگاهی چهارمین جشنواره فناوری نانو دانش آموزانی از چهار استان تهران، البرز، قم و اصفهان طرحهای خود را در زمینه فناوری نانو ارائه دادند.

بر اساس نظر داوران 31 پروژه دانش آموزی در پنج رتبه دسته بندی شدند. در رتبه اول چهار پروژه، در رتبه دوم هفت پروژه، در رتبه سوم 6 پروژه، در رتبه چهارم 9 پروژه و در رتبه پنجم 5 پروژه به عنوان پروژه های برتر انتخاب شدند.



مهمترین پروژه هایی که انتخاب شدند به شرح زیر است:



پروژه های حائز رتبه اول:

دستگاه الکترواسپینینگ

شبیه سازی نانو کامپوزیت پلی اتیلن

بررسی کارایی نانو سیالات در خنک سازی موتور زیردریایی

امولسیون پاکسازی سطوح بیمارستانی با استفاده از فناوری نانو



پروژه های حائز رتبه دوم:

سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از ضایعات پرتغال

طراحی و ساخت فتوراکتور نیمه پیوسته برای تصفیه پسابها

ساخت و شناسایی نانو ذرات کوترسین

ظروف چینی آنتی باکتریال

سنتز نانو گلهای خوشه ای "روی" به روش سل-ژل

مدل آموزشی میکروسکوپ AFM

سنتز نانو ذرات مغناطیسی جایگزین شده بر نشاسته در تصفیه فلزات سنگین از پساب