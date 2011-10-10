قطار شهری آرزویی که بر باد رفت/ حمل و نقل شهری کرمان اندر خم یک کوچه

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله حمل و نقل عمومی در کرمان یکی از مشکلاتی است که در مقاطع مختلف بارها و بارها توسط رسانه ها درشت نمایی شده اما با این وجود محدودیت در سرویس دهی در زمینه خدمات اتوبوسرانی و عدم مشخص بودن زمان مشخص رفت و آمد در تابلوهای ایستگاهها و همچنین افزایش نرخ در این خدمات در حوزه اتوبوسرانی در کنار مشکلات حوزه تاکسی رانی از جمله عدم وجود تاکسی متر و کرایه های غیر قانونی از یک سو و از سوی دیگر مشکلاتی که رانندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند همچنان حمل و نقل عمومی کرمان را با مشکل مواجه کرده است.

عدم سرویس دهی در ساعت اولیه شب و کمبود مسیرهای حمل و نقل شهری ارزان قیمت از جمله اتوبوس های خط واحد بر مشکلات حمل و نقل شهری کرمان افزوده است.

قطاری که در ایستگاه زمان جا ماند

این درحالی است که تنها یک سال پیش بود که مسئولان کرمان از عقد قرارداد قطار شهری در کرمان سخن گفتند و در یک مقطع زمانی حتی مسیرهای این قطار نیز به مردم اعلام شد اما متاسفانه با مرور زمان تمام این وعده های فراموش شد و دیگر کسی در کرمان از این پروژه حرفی نمی زند و حمل و نقل شهری در این کلانشهر محدود به خدمات تاکسی رانی و اتوبوسرانی شده است که هر یک با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند.

افزایش نرخ حمل و نقل شهری و ابهام در قیمتها

اما آنچه این روزها موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است مسئله افزایش های چشمگیر نرخ حمل و نقل عمومی به ویژه در حوزه تاکسی های شهرکرمان است به گونه ای که اغلب مردم به دلیل افزایش نرخ تاکسی ها مجبور به استفاده از اتوبوس هستند اما با توجه به معطلی های اتوبوسها کماکان تاکسی ها به عنوان وسیله نقلیه سریع تر مورد نیاز مردم هستند که معمولا با نارضایتی مردم همراه بوده است.

حمل و نقل با تاکسی یکی از مسائلی است که با گران شدن بنزین در شهر کرمان بیشتر مورد توجه مدیران حمل ونقل شهری قرار گرفت با گران شدن نرخ بنزین و گاز کاهش درصدی مسافرین تاکسی ها باعث شد تا رانندگان تاکسی ها این ضرر را با بالا بردن نرخ تاکسی جبران کنند که البته با تاثیری که شورای شهر براین مسئله گذاشت می توان گفت مقصر بالا رفتن نرخ تاکسی ها در شهر کرمان مصوبات ناقص این شورا بوده است.

میدان شهدا کرمان یکی از بزرگترین میادین شهری کرمان است که مبدا بیش از 11مسیر تاکسی محسوب می شود و همیشه یکی از شلوغ ترین محل های تردد تاکسی هاست به گونه ای که در ایستگاه برخی مسیرها به صورت کیلومتری تاکسی خطی منتظر مسافر پارک شده است.

اختلاف 25 تومانی بین مسافران و راننده های تاکسی

مرد مسنی که در ایستگاه منتظر تاکسی است با اشاره به اینکه روزانه چهار مسیر شهری را با تاکسی طی می کند می گوید: اصلا انصاف رعایت نمی شود هر کسی هر نرخی دلش می خواهد می گیرد و اعتراض هم نمی شود کرد چرا که برخی رانندگان که بخاطر شرایط کاری شان اعصاب ندارند با مسافر برخورد مناسبی ندارند.

وی ادامه می دهد: اگر با ماشین شخصی برویم که حساب کتاب درستی ندارند هر چی دلشان بخواهند می گیرند آن وقت حتی دستمان به جایی هم بند نیست که شکایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه مشکل تاکسی ها در حال حاضر 25 تومان پول خرد است ادامه داد: مشکل این است که اگر تاکسی 25تومان را نداشته باشد ما مجبوریم بگوییم اشکال ندارد ولی اگر مسافر به نوعی نداشته باشد و پولم کم باشد به دعوا با راننده تاکسی ختم می شود و یا حتی باید با شرط داشتن پول خرد سوار تاکسی شویم.

پیرمردی که کلاه آفتابی به سر دارد رئیس خط یکی از این ایستگاههای تاکسی است با دفتری که در دست دارد بیشتر به یک بازرس خط شبیه است، می گوید: مسئله گرانی نرخ تاکسی ها می تواند به گرانی نرخ بنزین و گاز برگردد مشکلات راننده تاکسی ها زیاد است مردم هم نمی توانند روز به روز شاهد افزایش نرخ تاکسی باشند.

در خطی که وی مسئولیت دارد 40تاکسی کار می کنند و هیچ ماشین شخصی حق ندارد در این خط کار کند و ورود تاکسی های دیگر در این خط نیز تخلف محسوب می شود.

کمی آنسوتر چند راننده میانسال در حال چک و چانه زدن برسر نرخ بنزین و گاز این ماه هستند، هیچ یک علاقه ای به مصاحبه کردن ندارند و می گویند این همه خبر پخش کردید چه شد هیچ تاثیری به حال ما نداشت مردم همیشه با تاکسی ها مشکل دارند و مشکلات تاکسی ها هم که به این راحتی حل نمی شود.

نرخ نامه های رسمی بدون تاریخ!

نکته نه چندان جالب نرخ نامه ای است که جلوی اغلب خودروها نصب شده و بدون تاریخ است اما همه راننده ها می گویند متعلق به سال 90است، برخی مسیرهای اعلام شده نرخ مصوب 200 تومان نوشته شده است اما در حال حاضر حداقل نرخ دریافتی از سوی رانندگان تاکسی 250تومان است و حتی مسیرهایی که 225تومان بوده رانندگان با صلاحدید خود 250تومان می گیرند.

خانم جوانی که برسر باقی مانده پولش با راننده تاکسی بحث دارد می گوید: تاکسی های کرمان تابع قانون و مقررات درست و حسابی نیستند دلیلش هم این است که نظارت برفعالیت تاکسی ها در شهر ضعیف است و عدم تناسب بین نرخنامه ای که تاکسی رانی زده است با نرخی که تاکسی ها از مردم می گیرند ، دلیل این بی توجهی است.

دانشجواست و روزانه به دلیل فعالیت زیادی که دارد اجبارا برخی مسیرها را با تاکسی می رود، ادامه می دهد: حتی خودروهای گشت تاکسی رانی نیز تعدادشان آنقدر کم است که سالی یک بار به چشم می آیند هرچند از آنها هم آبی گرم نمی شود.

تاکسی مترهایی که هیچ گاه روشن نشدند

مرد حدودا 45 ساله ای که در یکی از مسیرهای پرتردد شهر تاکسی دارد با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی مشکلات زیادی دارند که توسط هیچ کس دیده نمی شود، می گوید: تاریخ مسافرکش های کرمان را از من بپرسید شاید حدود سالهای بعد از جنگ بود که هر تاکسی هشت نفر مسافر سوار می کرد، چهار نفر عقب و سه نفر جلو و حتی بغل دست راننده هم مسافر سوار می کردیم آن موقع تاکسی رانی عملا برکار تاکسی ها نظارتی نداشت و تعداد تاکسی ها هم کم بود.

وی ادامه می دهد: در سالهای بعد مسافران کم و کمتر شد حدود سالهای 86بود که بحث کم شدن تعداد مسافر به 5نفر اجرا شد و در عوض این کم شدن مسافر هیچ جایگزین برای آن نبود و افزایش نرخ تاکسی صورت نگرفت تا اینکه گفتند تعداد مسافران باید به شکل امروزی که یک نفر جلو و سه نفر عقب باشد ولی کماکان ما خسارت پس دادیم وهیچی جایگزینی برای این کاهش مسافر در کار نبود.

سوخت مهمترین مشکل راننده های تاکسی

وی اظهار داشت:10ساعت کار روی تاکسی در حالیکه تنها یک 300 لیتر بنزین داشته باشی و بخواهی خرج خانواده را بدهی جور در می آید؟



وی اضافه می کند: تاکسی رانی تنها کاری برای ما می کند دریافت پول عوارض سالیانه است درحالیکه ما نمی دانیم در قبال کدام خدمات این پول گرفته می شود! سال گذشته 80هزار تومان عوارض دادیم اخیرا در دو سال گذشته هم از اغلب تاکسی ها کرمان 40هزارتومان گرفته اند و تاکسی متر روی خودروها نصب کرده اند اما آنرا فعال نکرده اند.

راننده دیگری که توجهش به صحبتهای ما جلب شده می گوید: آقا... بگو چرا فعالش نکردند؟ شنیدیم تاکسی رانی به دلیل اینکه با نصب این تاکسی مترها کرایه ها سیر صعودی می گیرند، آنها را فعال نکرده حالا تکلیف پول بی زبان ما چه می شود که بابت نصب این وسیله بی مصرف خرج کردیم.

راننده اولی وسط حرف می پرد: نه خانم بحث این است که زمانی که ماشین 13میلیون تومانی را با سود به ما 18میلیون تومان می فروشند چرا هیچ یک از آقایان نمی گوید: آخه چقدر سود؟ مگر یک راننده تاکسی چقدر در می آورد که هر ماه 200هزار تومان قسط ماشین، همین حدود اجاره خانه، هزینه مدرسه بچه ها و هزار قلم مورد نیاز را برای زندگیش بپردازد.

50 تومان راننده های تاکسی کرمان گم شد

مسیر بعدی میدان شهدا چند تاکسی ایستاده اند چشمم به سمند تمیز و مرتبی می افتد که گوشه ای منتظر مسافر است، راننده جوان تحصیل کرده ای است که به دلیل بیکاری راننده تاکسی شده است، با لبخند می گوید: من جواب شما را درباره تفاوت نرخ تاکسی ها در کرمان و دیگر شهرها دارم اگر یادتان باشد چند سال پیش که نرخ تاکسی ها در همه کشور 75تومان گران شد برای کرمان آن موقع تنها 20تومان افزایش ایجاد شد و 50تومان راننده تاکسی ها این وسط گم شد بعد از آن هم این افزایش نرخ ها به صورت درصدی افزایش یافت و هیچ گاه 50تومان کسر شده نرخ اولیه جبران نشد.

وی ادامه می دهد: به دوستان تاکسی دار حق می دهم و به مردم نیز حق می دهیم ناراضی باشند، بروید ببینید پمپ های بنزین چقدر هوا در باک ماشین های بی زبان می کنند یا وقتی گاز می زنیم فشار گاز آنقدر کم است که عملا اگر من 130تا گاز بزنم برای من 100تا جواب می دهد و بقیه آن هوا است.

وی با اشاره به راننده های خط می گوید: در این مسیر سه راننده لیسانس داریم دوستان اغلب بازنشسته های ذوب آهن یا فرهنگی هستند یا کسانی هستند که از کار بازخرید شده اند که به این شغل جذب شده اند.

سن بالای اغلب رانندگان این خط تاییدی است برحرفهای راننده جوان، مسافران سوار می شوند و تاکسی راه می افتد.

مردم زیادی هستند که با غرغرهای خود نارضایتی شان را نشان می دهند اغلب هم می گویند چرا باید هر ساله با رسیدن عید اولین نشانه سال نو افزایش نرخ تاکسی ها باشد.

به راننده های تاکسی حق می دهم

در این میان نقش اداره تاکسی رانی و روسای آن هنوز مشخص نیست؟ آیا نظارت تاکسی رانی برتاکسی های شهر کرمان باید به صورت مقطعی و تنها در مقاطعی از سال که تورم مشاهده می شود، باشد علی منصوری، مدیرعامل تاکسی رانی کرمان که یکی از مدیرانی است که حوزه کاری اش کمتر رسانه ای شده است می گوید: یکی از قرهایی که نیاز به توجه بیشتر دارد تاکسی داران هستند و باید بگویم این توجه طی سالهای اخیر انجام نشد زیرا قرار بود با افزایش نرخ ها از آنها حمایت شود و خدمات حمل و نقل شهری گسترش یابد که کمتر مورد توجه قرار گرفت.

مشکلات تامین سوخت از تعداد تاکسیهای کرمان می کاهد

این مسئول با نگرانی از وضعیت تاکسی های کرمان گفت: 5هزار تاکسی در کرمان داریم که با توجه به اوضاع بد سوخت به ویژه وضعیت گاز آزاد برای تاکسی ها هر روز تعداد آنان کمتر خواهد شد.

وی گفت: برخی از خط های تاکسی که مسافر بیشتری دارد با استقبال شدید رانندگان مواجه است، درآمد ماهانه رانندگان تاکسی کم شده است درحالیکه قرار بود راننده تاکسی حمایت شود.

منصوری با اشاره به قولی که رویانیان چندی پیش داده بود که برای رانندگان تاکسی سهمیه گاز داده شود گفت: مشخصا در تاکسی رانی کرمان تنها می توانیم نظیر این مسئله را پی گیری کنیم و کار دیگری برای رانندگان تاکسی نمی توانیم انجام دهیم.

وی درباره عدم فعالیت تاکسی متر های کرمان نیز گفت: این مسئله به دلیل مشکلی است که شورای شهر با این مسئله دارد و جلوی این کار را گرفت.

وی درباره نرخ کرایه برچسب شده بر روی شیشه تاکسی ها و تفاوت آن با نرخ دریافتی، گفت: خوب ما نمی توانیم کرایه 250تومان را تصویب کنیم از سوی دیگر واقعا کرایه کمتر از 250تومان در هر کورس برای راننده ها صرف ندارد در نتیجه جلوی آنها را نمی توانیم بگیریم همین ابتدای سال هزار و 500 تاکسی را به دلیل گران فروشی متوقف و جریمه کردیم دیگر تمام تاکسی های شهر را نمی توانیم متوقف کنیم.

مردم باید سهم حمل و نقل شهری را از یارانه ها پرداخت کنند

وی یادآورشد: مردم ماهانه 44هزار تومان یارانه می گیرند پس باید هزینه حمل و نقل خود را نیز بپردازند، شاید بگویند تاکسی رانی زور می گوید و تاکسی ها گران خدمات می دهند ما هم حرفمان این است که هزینه حمل و نقل برای راننده تاکسی افزایش پیدا کرده است.

این مسئول افزود: اگر هر باک گاز که خودرو می زند با فشار مناسب باشد و قیمت آن نیز برای راننده تاکسی منصفانه و با نرخ سهمیه ای باشد می توان به رانندگان تاکسی خرده گرفت که چرا کرایه زیاد می گیرند ولی در این شرایط به رانندگان تاکسی حق می دهم.

وی ادامه داد: این مسئله فقط مختص کرمان نیست بلکه در کل کشور درباره نرخ تاکسی ها مشکل وجود دارد، باید آنالیز قیمت ها برای تاکسی ها در کل کشور انجام شود و شرایط را برای رضایت همه فراهم کرد.

وی گفت: در حال حاضر 250تاکسی ون در کرمان وجود دارد که در مجموع تاکسی های کرمان تعدادشان زیاد تر از نیاز هم هست.

با تمام این حرفها آنچه این روزها در رفت و آمد مردم مشهود است سئوالهایی است که از گرانی نرخ تاکسی ها در بین مردم وجود دارد و البته یکی از مسائلی که نگران کننده تر است وجود تاکسی هایی بدون مجوز یا همان ماشین های شخصی هستند که آسوده از پرداخت هر عوارض و جریمه و تخلفی چون قارچ ها در ناوگان حمل و نقل عمومی کرمان حضور دارند و به دلیل نبود تاکسی در برخی مسیرهای شهر مردم ناچار از استفاده از این خودروها هستند که با هر قیمت دلخواهی مسافران را جابجا می کنند.

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