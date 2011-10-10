بازپخش "تا صبح" از شبکه جهانی سحر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "تا صبح" به تهیه کنندگی سید احمد میرعلایی که پیش از این از شبکه تهران پخش شده، برای مخاطبان بوسنیایی زبان و فرانسوی زبان این شبکه، در قالب 28 قسمت 30 دقیقه‌ای زیرنویس می‌شود.

از مرداد ماه سال جاری ترجمه متون این سریال توسط محمد امین زمانی به زبان فرانسوی و مهرداد پورکی به زبان بوسنیایی آغاز شده و از سوی بهزاد لاجورد فرانسوی و مهدی سعادت احمدنیا بوسنیایی و سرپرستی رحمان رستم پور، تا پایان آبان ماه به اتمام می‌رسد.

این مجموعه تلویزیونی در دو فاز جداگانه توسط مجید جوانمرد و محمد علی باشه آهنگر کارگردانی شده و روایتی عاطفی از زندگی درهم تنیده چند جوان از اقشار مختلف جامعه از دهه 50 تاکنون است؛ جوانانی که سرنوشتی متفاوت در انتظار هر یک از آن‌ها است.

مستانه با بازی عسل بدیعی یکی از همین جوانان‌ است که در رشته پزشکی تحصیل می‌کند. او که در سانحه تصادف پدر و مادرش را از دست داده، با خانواده عمویش تیمسار بدر با بازی مجید مظفری زندگی می‌کند. او به تدریج و در جریان مسائل عاطفی که برایش به وجود می‌آید درگیر مسائل سیاسی می‌شود و..

در این مجموعه تلویزیونی بازیگرانی چون پروانه معصومی، ‌محمد کاسبی، مجید مظفری، عسل بدیعی، امین زندگانی، ستاره اسکندری، رامتین خداپناهی، سمیه ابراهیمی، مارال فرجاد، آتش تقی پور، عزت‌الله رمضانی‌فر، مریم سلطانی، حسین سحرخیز، حسین معصومی، امیرحسین حسینی، زهره حمیدی و افشین نخعی بازی کردند.

