مترو یزد توجیه اقتصادی ندارد/ حمل و نقل عمومی یزد در انتظار تحول

به گزارش خبرنگار مهر، مترو از جمله مباحثی است که در سند چشم انداز یزد دیده شده و حمل و نقل عمومی یزد به هر ترتیب قرار است مترو را در دل شهر یزد جای دهد اما اینکه ایجاد مترو به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی تا چه حد در یزد شدنی است، امری قابل بررسی است.

حمل و نقل عمومی یزد اکنون بنا به دلایل متعددی دچار نقایص بزرگی است و به نظر می رسد در گام اول ساماندهی وضعیت اتوبوسها و تاکسیها اولویت نخست حمل و نقل عمومی در این شهر باشد.

بسیاری از مسیرهای یزد هنوز خطوط تاکسی ندارند

بسیاری از مسیرهای یزد هنوز خط تاکسی ندارند و رانندگان تاکسی نیز عدم حضور خود در برخی خطوط را عدم صرفه اقتصادی می دانند و تنها برخی خطوط منتهی به دانشگاه های یزد و چند خط دیگر کم و بیش مسافر دارند.

البته وضعیت اتوبوس ها کمی بهتر است و صرفه اقتصادی برای آنها مطلوب تر است گرچه در بسیاری مواقع اتوبوسهای برخی خطوط نیز با مسافرانی کمتر از نیمی از ظرفیت خود در خطوط در حال رفت و آمد هستند.

تاکسی و اتوبوس در بسیاری مناطق یزد هنوز صرفه اقتصادی ندارند به نحوی که اتوبوسها در بسیاری از خطوط با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال رفت و آمد هستند

این عدم استقبال مردم از وسایل نقلیه عمومی و به صرفه نبودن حرکت تاکسیها در برخی خطوط ارتباطی کاملا دو سویه با یکدیگر دارند به این ترتیب که، زمانی که تاکسی در شهر یزد به درستی تعریف نشده بود و اتوبوسهای خط واحد نیز بی نظم به فعالیت خود ادامه می دادند، مردم یزد برای رفاه و آسایش خود از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کردند که موتورسیکلت در راس این وسایل قرار دارد.

این امر سبب شد تا پس از راه اندازی برخی خطوط تاکسی و اتوبوس در شهر یزد، وسایل نقلیه این خطوط بی رونق بمانند و مردم با بی اعتمادی به وسایل حمل و نقل عمومی همچنان از وسیله نقلیه خود استفاده کنند.

حتی شهردار یزد نیز در یکی از نشستهای خبری خود علت عدم حضور تاکسی و اتوبوس در برخی نقاط شهر را حضور بیش از حد موتور سیکلتها و عدم صرفه اقتصادی برای تاکسی و اتوبوس دانست.

علی اکبر میروکیلی اظهار داشت: عده زیادی از مردم شهر یزد با موتورسیکلت با کمترین هزینه و بیشترین سرعت در شهر عبور و مرور می کنند و وجود این وسیله نقلیه آنها را از استفاده وسایل نقلیه عمومی بی نیاز کرده است و همین امر نیز سبب شده تاکسیها در بسیاری از خطوط بی مسافر باشند که به همین دلیل این خطوط جمع آوری شده یا با تعداد بسیار کمتری به کار خود ادامه می دهند.

بی اعتمادی مردم به حمل و نقل عمومی و حمل و نقل عمومی به استقبال مردم دو طرفه است

از طرفی موتورسواران نیز اعلام می کنند که تاکسیها و اتوبوسها به درستی خدمات رسانی نمی کنند و برای استفاده از این وسایل باید ساعات زیادی را در خیابان معطل بمانیم به همین دلیل ترجیح می دهیم از موتورسیکلت و حتی اتومبیل شخصی استفاده کنیم.

این بی اعتمادی دو طرفه مردم به سیستم حمل و نقل و سیستم حمل و نقل به استقبال مردم، وضعیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل یزد را هر روز بد و بدتر می کند.

حال در چنین شرایطی است که ایجاد مترو به عنوان یک مطالبه از سوی برخی مردم و حتی اصحاب رسانه که از این وضعیت مطلع هستند، مطرح می شود.

البته پیشرفت حق هر شهری است و ارتقای وسایل نقلیه عمومی از ویژگیهای یک شهر موفق است اما باید برای اجرای هر طرحی توجیه اقتصادی آن نیز در نظر گرفته شود.

یزد 600 هزار نفری هنوز نیازی به مترو ندارد و به جای صرف وقت برای قبولاندن راه اندازی مترو به مسئولان بهتر است برای بهبود وضعیت فعلی تلاش کرد

گذشته از این به نظر می رسد شهر یزد با حدود 600 هزار نفر جمعیت هنوز نیاز چندانی به مترو ندارد و بهتر است به جای صرف وقت و انرژی برای قبولاندن راه اندازی مترو به مسئولان، این وقت صرف تلاش برای ساماندهی وسایل فعلی حمل و نقل عمومی و فرهنگ سازی برای استفاده از این وسایل شود.

از طرف دیگر شهر یزد شهری تاریخی است و تقریبا از زیر تمام قسمتهای شهر قنات عبور کرده است بنابراین ایجاد متروی زیرزمینی در یزد تقریبا امری ناممکن است و ایجاد خطوط ریلی بر فراز شهر نیز مشکلات خاص خود را دارد.

به طور قطع راه اندازی مترو در یزد با مشکلاتی فرا تر از آنچه که در اصفهان شاهد آن بودیم، مواجه می شود.

راه اندازی مترو در گروی کلانشهر شدن یزد است

البته فرماندار یزد راه اندازی مترو را منوط به کلانشهر شدن یزد دانسته و اظهار داشته است: اگر یزد کلانشهر شود، راه اندازی مترو در آن نیز پیگیری خواهد شد.

عزیزالله سیفی افزود: بحث کلانشهر شدن یزد از چندی پیش مطرح شده و این امر همچنان در دست پیگیری است.

وی یادآور شد: قرار است با الحاق شهر حمیدیا و زارچ به یزد همچنین پیوستن چند روستا به مرکز استان، یزد به کلانشهر تبدیل شود که البته این امر تاکنون محقق نشده اما مصوبه آن همچنان در حال پیگیری است.



با الحاق حمیدیا و زارچ و یکی دو روستای اطراف به یزد، یزد کلانشهر می شود و آنگاه پیگیری مترو قطعیت پیدا می کند فرماندار یزد

سیفی عنوان کرد: مترو در چشم انداز کلانشهرها دیده شده و به طور قطع با تصویب پیوستن یزد به جرگه کلانشهرها، بحث مترو نیز در آن پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: تا یزد کلانشهر نشود، بودجه مترو به آن اختصاص نمی یابد به همین دلیل راه اندازی مترو کاملا وابسته به تصویب این امر است.

البته با الحاق حمیدیا و زارچ و یکی دو روستای مدنظر فرمانداری جمعیت یزد در نهایت به 650 هزار نفر می رسد آن هم 650 هزار نفری که در خانه های آنها به تعداد فرزندان ذکوری که بتوانند موتورسیکلت سوار شوند، موتور وجود دارد!

حتی با چنین شرایطی باز هم به نظر می رسد مترو همچنان فاقد صرفه اقتصادی برای یزد باشد.

در حالی که راه اندازی مترو با این همه چرا و اما و اگر روبروست، عده ای بحث راه اندازی منوریل را در شهر یزد مطرح می کنند!

منوریلی که راه اندازی آن حتی در پایتخت به بن بست خورد اکنون در شهری مطرح می شود که شاید تا صد سال دیگر نیز شرایط راه اندازی آن فراهم نشود.

منوریل قطعا در صورت راه اندازی نمی تواند یک وسیله نقلیه ارزان قیمت باشد و بعید است که مردم مثلا برای رسیدن به محل کار خود از وسیله نقلیه ای گرانتر از تاکسی و نهایتا آژانس استفاده کنند.

شهر دوچرخه ها نیازمند اصلاح فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی است

به هر ترتیب پیشرفت و ترقی حق بزرگ هر شهری است اما شهری که روزگاری شهر دوچرخه ها بود و اکنون شهر موتورسیکلتها، بیش از همه چیز نیازمند اصلاح فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.

وقتی تاکسی و اتوبوس به عنوان ابتدایی ترین و در دسترس ترین وسایل نقلیه عمومی در برخی خطوط خاک می خورد و در برخی خطوط یافت نمی شود، چگونه ممکن است راه اندازی مترو برای شهر به صرفه باشد.