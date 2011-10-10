بلیت مشهد کیمیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ورود زائران از شهرها و روستاهای مختلف کشور از روز شنبه به مشهد مقدس همچنان ادامه دارد، از آژانس ها خدمات فروش بلیت خبر می رسد که بلیت سفر به این شهر به هیچ عنوان وجود ندارد و تقریبا همه ظرفیت موجود ناوگان حمل ونقل از روزها قبل پیش فروش شده است.

بلیت مشهد نداریم

این در حالی است که به گفته زائران با وجود برنامه ریزی مسئولان در بسیاری از شهرهای کشور بلیت مشهد به سختی پیدا می شود.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر نیز حاکی است علاوه بر پایانه، راه آهن و فرودگاه مشهد شاهد انبوه زائرانی است که برای شرکت در ویژه برنامه های میلاد امام رضا(ع) به پایتخت معنوی کشورمان سفر کرده اند.

از سوی دیگر مشاهدات خبرنگار ما از معابر و خیابان های پیرامون حرم مطهر و همچنین سایر خیابان های مشهد از حضور زائران و مسافران بسیار در این شهر حکایت می کند و حال و هوای دیگری را از این شهر در سالروز میلاد امام مهربانی ها رقم زده است.

افزایش 7 رام قطار و نبود بلیت

در این باره ضیایی‎مهر مدیرکل راه‎آهن خراسان با اعلام افزایش هفت رام قطار مسافری در ایام ولادت حضرت رضا (ع) گفت: علاوه بر 64 رام قطار مسافری که در مسیر ریلی راه‎آهن خراسان رضوی و منتهی به مشهد روزانه 32 هزار و 500 نفر زائر و مسافر را جابجا می‎کنند برای رفاه حال مشتاقان زیارت بارگاه ملکوتی هشتمین امام شیعیان جهان در ایام ولادت آن امام همام، هفت رام قطار مسافری در این مسیر اضافه شده است.

وی ظرفیت این قطارها را دو هزار و 700 نفر به صورت رفت و برگشت اعلام کرد و ادامه داد: این قطارها در مسیر تهران - مشهد پیش بینی شده است.

با این حال رضا حسینی متصدی یکی از آژانس های مشهد از تکمیل بودن ظرفیت همه قطارها طی امروز و فردا خبر داد.

وی افزود: در این ایام قطارهای مشهد - تهران بیشترین تقاضای خرید بلیت را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: علاوه بر مسافرهای عادی ، بسیاری به صورت کاروانی با قطار برای زیارت مشرف شده اند.

پرواز ها جا ندارند

همچنین از آژانس های هواپیمایی نیز خبر می رسد که این مراکز خدماتی از جمعه گذشته به متقاضیان سفر به مشهد به دلیل تکمیل ظرفیت پاسخ منفی می دهند.

در حال حاضر شرکت های هواپیمایی با اجرای برنامه های فوق العاده خود حداکثر خدمات را به زائران می دهند.

روزانه 130 پرواز از فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد انجام می شود.

طبق آمارهای ارائه شده سالانه قریب به 20 میلیون نفر از سراسر کشورمان به مشهد الرضا(ع) سفر می کنند و در ایام تعطیلات نوروز و تابستان، شمار زائران و مسافران در این شهر مذهبی به اوج خود می رسد.

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گزارش: امیر پرورش