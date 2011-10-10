تولید برای صادرات با افزایش کیفیت همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال صبح دوشنبه در جلسه صادرات این سازمان افزود: این موضوع نکته مهمی است که همه واحدهای تولیدی باید به آن توجه داشته باشند.

وی اظهار داشت: در دنیای امروزی، دیدگاه تولید برای صادرات با نگرش جدیدی برای توانمندسازی محصولات داخلی، حمایت از مصرف کننده و ایجاد رقابت پذیری در صادرات مورد توجه قرار می گیرد.



وی عنوان کرد: امروزه واحدهای تولیدی به خوبی درک کرده اند که سرمایه گذاری برای تولید کالاهایی که در سطح بین المللی قابل عرضه هستند تا چه حد می توانند به رونق کسب و کار کمک کنند.

کهنسال گفت: استفاده از فناوری های پیشرفته در تولید، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری، توجه به اهمیت بسته بندی در انتخاب کالا توسط مصرف کننده و حفظ مرغوبیت کالا از زمان تولید تا لحظه مصرف از عوامل موثر بر تولید در صادرات به شمار می آید.



رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: توجه به نیاز و سلیقه مصرف کننده ، رعایت استانداردهای کیفی در فرآیند تولید، کاهش هزینه های تولید، استفاده از نیروی کار متخصص، استفاده از مناسبترین طریق حمل کالا و شبکه توزیع از عوامل متعدد موثر بر تولید در صادرات بشمار می آید.



وی گفت: دیدگاه تولید برای صادرات با نگرش جدیدی برای توانمندسازی محصولات داخلی، حمایت از مصرف کننده و ایجاد رقابت پذیری در صادرات مورد توجه قرار می گیرد.



رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان گفت: هنگامی که مقام معظم رهبری تاکید می کنند که همه واحدهای تولیدی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند، اهمیت و ضرورت کیفی بودن محصولات و مناسب بودن آنها بیش از پیش مشخص می شود.