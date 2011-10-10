885 نفر در سرشماری شهرستان قزوین مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید میربها صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی آمارگیران سرشماری نفوس و مسکن شهرستان قزوین اظهارداشت: سرشماری از عمده ‌ترین راه‌های شناخت ویژگیهای کشور و استان برای برنامه ‌ریزی، نظارت و کنترل خدمات و طرح‌های مختلف محسوب می ‌شود.

وی افزود: سازماندهی سرشماری کار خطیری است که اجرای موفق این کار به مشارکت و همکاری تمامی دستگاهها و نهادها نیازمند است.

وی سرشماری را آئینه‌ای برای تصویر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی خانوارها ذکر کرد و افزود: نتایج سرشماری علاوه بر شناخت کاستی ها و کمبودهای جامعه در ابعاد مختلف می ‌تواند در اداره امور کشور نقش بسیار تاثیرگذاری داشته باشد.

میربهاء تصریح کرد: سرشماری مرجع مهمی برای توزیع منابع خدمات و تعیین اولویتهاست و تعداد نمایندگان نیز از طریق مراجع قانونی وابسته به نتایج سرشماری است.

فرماندار قزوین بیان کرد: دراجرای طرح سرشماری عمومی و نفوس و مسکن در شهرستان قزوین 885 نفر و 143 خودرو به کار گرفته می ‌شوند که نشان از عظمت و اهمیت این طرح است.

این مسئول در پایان رعایت نکات اخلاقی را از موضوعات اصلی در اجرای طرح سرشماری دانست و گفت: ‌رعایت نظم، آراستگی، پوشش مناسب، حفظ و رعایت حجاب کامل اسلامی، احترام به شهروندان و حفظ اسرار خانوارها از جمله نکاتی است که آمارگیران و مامورین سرشماری باید به طور کامل آنها را مراعات کنند.