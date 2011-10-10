نتیجه جایابی بدون کنکور دانشجویان ممتاز اعلام شد

گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان می توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه ای خود در سایت سازمان سنجش از نتیجه جایابی خود مطلع شوند.

نتایج جایابی بر اساس ارائه مدارک متقاضیان استفاده از آیین نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز و رتبه اول طبق ماده 2 آیین نامه شماره 3536/21 مورخ 31 شهریور 86 که مدارک خود را در زمان مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور تحویل داده اند، مشخص شده است.

در کارشناسی ناپیوسته براساس بند چ آیین‌نامه شماره 3536/21 مورخ 31/6/86، دانشجویان رتبه اول در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل که ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال دانش‌آموخته شوند و دارای میانگین کل حداقل 17 باشند، مشمول این آیین نامه هستند.

در کارشناسی پیوسته نیز براساس بند ج آیین‌نامه شماره 3536/21 مورخ 31/6/86، دانشجویان ممتاز که حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش‌آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزء 10 درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی (مجموع دوره های روزانه و شبانه) خود باشند مشمول این آیین نامه می شوند.