به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند تلویزیونی "پاکستان، سایه های اندوه" که سال گذشته به سفارش گروه مستند شبکه یک سیما درباره مواجهه مردم پاکستان با سیل عظیمی که در این کشور جاری شده بود، ساخته شده است.

این مجموعه مستند به تهیه کنندگی زهرا مشتاق و کارگردانی وحید زارع‌زاده در بخش خبری مسابقه ABU PRIZES 2011 شرکت می‌کند.

همچنین سریال "گمشده" با مضمونی اجتماعی درباره زنی به نام مریم سلیمیان است که در زمان زلزله بم جزو امدادگران داوطلب بوده است. او پس از گذشت 5 سال برای کار به سازمان هلال‌احمر مراجعه می‌کند و در بخشی به نام جستجوی گمشدگان بین‌الملل مشغول به کار می‌شود.

این سریال که به تهیه‌کنندگی بهروز مفید و کارگردانی راما قویدل و با بازیگری میترا حجار، علیرضا جلالی تبار، بهزاد فراهانی و ... با همکاری گروه مجموعه های تلویزیونی شبکه یک سیما و سازمان هلال احمر ساخته شده نیز، به بخش داستانی جایزه اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا ـ اقیانوسیه وارد شد.

مجموعه پویانمایی "شکرستان" تولید مشترک شبکه دو سیما و حوزه هنری و همچنین مسابقه "سرزمین دانایی" محصول شبکه تهران به ترتیب در بخش‌های کودک و نوجوان و سرگرمی این مسابقه حضور پیدا می‌کنند.