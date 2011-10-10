332 هزار خانوار در اردبیل سرشماری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی زاده شامگاه یکشنبه، در همایش عوامل اجرایی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اردبیل اظهار کرد: از این تعداد 213 هزار و 653 خانوار شهری، و 118 هزار و 878 خانوار روستایی است.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل میزان جمعیت شهری استان در سرشماری را 64 درصد و میزان جمعیت روستایی را 36 درصد عنوان کرد.

مهدی زاده با بیان اینکه سرشماری منبع عمده تولید اطلاعات کشور است، عنوان کرد: اگر آمار و اطلاعات دقیق باشد مبنای اصولی برای برنامه ریزی کشور می شود.

این مسئول ارائه اطلاعات دقیق خانوارها در سرشماری و امانت داری آن را از مهمترین وظایف عوامل اجرایی دانست و افزود: گردآوری آمار و اطلاعات دقیق در استان اردبیل عامل مهمی برای توسعه این استان و ارتقای شاخص های رفاهی مردم است.

نتایج سرشماری برای رفع محرومیت مردم استفاده می شود

به گفته وی اقدامات بسیار مهمی برای رفع محرومیت در استان اردبیل در طول دولت نهم و دهم انجام گرفته ولی این اقدامات ناچیز است و باید با استفاده از نتایج این سرشماری بیشتر در رفاه مردم تلاش کرد.

مهدی زاده از آغاز برگزاری کلاس های آموزشی سرشماری در سطح استان خبر داد و یادآور شد: عوامل اجرایی سرشماری نفوس و مسکن از آموزش 12 روزه بهره مند شده سپس به مرحله اجرا وارد می شوند.

مدیر اجرای سرشماری در استان اردبیل عنوان کرد: با توجه به بررسی های انجام گرفته در سایت ثبت نام اکثر جوانان ثبت نام کننده برای همکاری در اجرای سرشماری نفوس و مسکن سالجاری دارای شرایط لازم برای همکاری در این سرشماری بوده و این قشر به اهمیت سرشماری آگاه هستند.

به گفته این مسئول با توجه به تربیت اسلامی جوانان اردبیل که در مکتب امام حسین پرورش یافته اند سرشماری انجام شده در استان اردبیل موفق ترین و سالم ترین سرشماری در سطح کشور می شود.

وی با بیان اینکه ملاحظات لازم برای اجرای سرشماری در مناطق مختلف استان انجام گرفته است، عنوان کرد: برای اجرای سرشماری در مناطق دور افتاده و روستایی از خدمات برادران و در مناطق سهل الوصول و نزدیک از خدمات خواهران استفاده می شود.