"ناصری" خودسرانه دارو استفاده کرد/ سهمیه این قایقران خیلی قطعی نبود!

احمد دنیا مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه "ناصری" پس از مثبت شدن تست دوپینگش در گفتگو با رسانه ها فدراسیون قایقرانی را مقصر این مسئله عنوان کرده است؟"، گفت: این طور نیست و به نظر می آید این قایقران فرافکنی کرده است. اشتباه از خود ورزشکار بوده که خودسرانه به پزشک محلی مراجعه کرده است.

وی افزود: مطمئنا آن پزشک وظیفه حرفه ای خود را انجام داده و نمی توان وی را محکوم کرد چرا که پزشکان از قوانین حاکم بر دوپینگ اطلاعی ندارند. تنها پزشکانی که به صورت تخصصی در ورزش بوده یا اینکه با فدراسیون پزشکی ورزشی همکاری دارند در جریان این قوانین هستند.

رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان بیان کرد: ما بارها به همه ورزشکاران اعلام کرده ایم که باید در این مسائل دقت نظر داشته و در صورت استفاده از هر دارو و مکملی ما را درجریان بگذارند. ناصری این مسئله را به موقع به ما اطلاع نداده بود تا فرم های مربوطه را قبل از اعزام تیم پر کرده و تائیدیه بگیریم و در نهایت چنین مشکلی پیش نیاید.

وی ادامه داد: آسیب دیدگی برای هر ورزشکاری پیش می آید. ما قبول داریم که مصدومیت شاهو ناصری پس از بازیهای آسیایی گوانگجو طولانی شده بود و همین مسئله این ورزشکار را خسته کرده بود. اما خود قایقران هم می داند که در بین ملی پوشان قایقرانی، بیشترین استفاده از فیزیوتراپ طبق دستور پزشکان را داشته است.

دنیا مالی تصریح کرد: شاهو ناصری ورزشکار خوب قایقرانی است. وی در گوانگجو مدال نقره گرفت و حتی در آنجا هم تست دوپینگ داد و منفی بود. این تست تنها به خاطر دارویی که استفاده کرده است مثبت شده است.

وی در مورد اینکه " آیا ناصری جانشینی در اردو دارد و آیا این جانشین می تواند شانسی برای دریافت سهمیه المپیک باشد؟"، گفت: ناصری در گوانگجو هم نقره گرفته بود. هر چند ما به کسب نتیجه برای بهترین ورزشکاران مان امیدوار هستیم اما با توجه به حضور قایقرانانی از کشورهای مطرح چین، قزاقستان و ازبکستان و در نظر گرفتن رکوردهای آنها، ناصری شانس زیادی برای کسب مدال طلا و دریافت سهمیه المپیک نداشت و دریافت سهمیه وی برای ما قطعی نبود!

رئیس فدراسیون قایقرانی در مورد جانشین این قایقران هم گفت: ما برای این ورزشکار جانشین داریم. البته به غیر از ناصری و جانشین اش ما امید به این داریم که طالبیان و محمدی بتوانند مدال طلا گرفته و سهمیه المپیک را از آن کشورمان کنند.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.