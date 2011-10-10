معرفی "دانشنامه قرآن و حدیث"

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشنامه قرآن و حدیث، تالیف محمد محمدى ری شهرى، با همکارى جمعى از پژوهشگران، ترجمه حمیدرضا شیخى است که چاپ اول آن مهرماه 1390 توسط انتشارات دارالحدیث، در قطع وزیری به دو زبان عربی ـ فارسی منتشر شده است. همچنین این کتاب به زبان عربی با نام «موسوعة معارف الکتاب والسنة» در 10 جلد منتشر شده است.

در مقدمه "موسوعه معارف الکتاب والسنة" به مباحثى چون معناى سنت و شمول آن بر احادیث اهل بیت و جایگاه سنت در عرصه شناخت معارف دینى پرداخته شده است. همچنین ضمن بررسى جایگاه والاى سنت، دیدگاه‏هاى مختلف و دلایل آنها مورد بررسى قرار گرفته و نظر منتخب (عدم انفکاک بین قرآن و سنت) تبیین شده است.

در ادامه ، مقدمات شناخت حدیث (چون : علم رجال، علم درایه، آگاهى از نقد متن حدیث و مسائل مربوط به تعارض آن با قرآن و عقل) بررسى شده و افزون بر گزارش مختصرى از پیشینه گردآورى احادیث، از آثار و جوامع حدیثى اولیه قبل از کتب اربعه، و جوامع حدیثىِ متأخّر در میان شیعیان و اهل سنت، فهرستى ارائه گشته است.

این مجموعه، بر اساس شیوه الفبایى ـ موضوعى، به گزارش احادیث مرتبط با موضوعات پرداخته است و با استناد به آیات و روایات معصومان(ع) به توضیح و تبیین موضوعات، مفاهیم و مدخل‏ هاى دینى مى‏ پردازد که از جهت موضوعى، از دامنه گسترده‏ اى برخوردار است و مفاهیم دینى، اعتقادى، اخلاقى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى را پوشش مى‏ دهد.

از این دانشنامه، تا کنون در 16 جلد، تنها مدخل‏هاى دو حرف "همزه" و "باء" منتشر شده و پیش‏بینى مى‏شود حجم "موسوعه معارف الکتاب والسنة " نزدیک به 60 جلد و دانشنامه قرآن و حدیث، بر 100 جلد عربى ـ فارسى، بالغ گردد.

دانشنامه قران و حدیث 14 مهرماه 1390 در مراسمی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، و جمعی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه در تالار علامه مجلسی مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث(قم) رونمایی شد.