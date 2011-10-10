حمایت پنهانی آمریکا از مخالفان اسد/ واشنگتن از سال 2006 در کنار مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مختلف غربی از جمله خبرگزاری رویترز، کریستین ساینس مانیتور و واشنگتن پست اخیرا اسنادی را از پایگاه ویکی لیکس منتشر کردند که دست آمریکا در حمایت سری از مخالفان را بر ملا می کند.

بر مبنای سندی که از سوی ویکی لیکس منتشر شده و تاریخ آن به 21 فوریه 2006 باز می گردد آمریکا طی همین سال پس از اظهارات یکی از مقامات کاخ سفید به صورت محرمانه پنج میلیون دلار به مخالفان سوری کمک ارائه می دهد.

در این سند به نقل از فردی با نام "س" آمده است : در صورت ارائه کمکهای علنی از سوی آمریکا به مخالفان سوری، آنها به شدت آسیب می بینند. این کمکهای مالی اقدام خوبی است، اما باید حالت محرمانه آن کاملا حفظ شود.

این فرد در ادامه تاکید می کند : مخالفان سوری از لحاظ مالی در فقر به سر می برند و باید راههایی برای کمک به آنها پیدا کرد. البته باید بسیار هوشیار بود چون اگر این کمکها به صورت اشتباه ارائه شود به جبهه مخالفان سوری ضربه وارد می کند.

این شخص ناشناس که تنها با واژه "س" شناخته می شود در ادامه تاکید می کند: کمک به مخالفان سوری نیز باید از روشهای درستی همچون فعالیتهای خیریه "رفیق حریری" (نخست وزیر فقید لبنان) در دهه 90 میلادی ارائه شود تا صحنه ای تازه از تحرکات سیاسی را ایجاد کند.

البته این فرد در ادامه با اشاره به کمک 75 میلیون دلاری آمریکا به مخالفان انقلاب اسلامی ایران در همان سالها، از شیوه تعامل کاخ سفید با مخالفان سوری انتقاد می کند و تاکید می کند: واقعا این کمکها بیانگر میزان پایبندی آمریکا به مسئله حمایت از جبهه مخالفان سوری است.