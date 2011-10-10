تعداد سالمندان مراکز بهزیستی استان تهران افزایش یافته است

محسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر چهار هزار و 450 سالمند در استان تهران در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند.

وی بیان کرد: از سال گذشته تعداد سالمندان در مراکز بهزیستی رشد قابل توجهی یافته است، به طوریکه سیاست سازمان بهزیستی کاهش مراکز شبانه است و در همین زمینه نیز به دنبال ایجاد مراکز روزانه برای ارائه خدمت به سالمندان خواهد بود.

این مسئول ادامه داد: تعداد 200 سالمند در مراکز روزانه و 200 نفر نیز در زمینه مراقبت منزل حمایت می شوند.

وی یادآور شد: از چهار هزار سالمندی که در استان تهران نگهداری می شوند، حدود 926 نفر آنها مجهول‌الهویه و بقیه دارای خانواده هستند.

رحیمی افزود: یارانه‌ای که سازمان بهزیستی در خصوص نگهداری سالمندان به مراکز بهزیستی پرداخت می کند، بین 190 تا 250 هزار تومان است و مابقی هزینه‌ها نیز از سوی خانواده‌های به مراکز پرداخته می شود.