مهدی علی نژاد بعد از پایان انتخابات فدراسیون جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: انتخاب رئیس فدراسیون جهانی برای اولین بار انجام شد که یک جنگ تمام عیار بود و در نهایت موفق شدیم با انجام یک کار تیمی در حالی که رقیب هم خیلی در این زمینه تلاش کرده بود به هدف برسیم.

وی افزود: معتقد بودیم که حضور دوباره "یوزای چنگ" می تواند برای آینده ووشو مفید باشد. این مرد چینی نفوذ زیادی در کمیته بین المللی المپیک دارد و در تلاش است تا ووشو را به عنوان یک رشته رسمی وارد بازیهای المپیک کند.

رئیس فدراسیون ووشو در مورد اعتراض اروپایی ها این چنین توضیح داد: تیمی که از اسمیت انگلیسی حمایت می کرد بعد از ناکامی در انتخاب رئیس، نفرات مورد نظر خود را نیز نتوانست وارد هیئت رئیسه کند. همین موضوع باعث اعتراض آنها شد. این اعتراض بی مورد بود ولی بازهم در رای گیری مجدد ثابت شد که بی دلیل اعتراض کرده اند.

علی نژاد افزود: ترکیب جدید هیئت رئیسه بخصوص نفرات اروپایی آن نشان می دهد که ووشو به سمتی می رود که باعث ایجاد تحولات اساسی در ووشو جهان خواهد شد. ضمن اینکه قطعا" دامنه این تغییرات ووشو اروپا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی در مورد قرعه کشی مسابقات هم گفت: در برخی اوزان کار بسیار دشوار است. یوسفی دور اول با مصر که ووشوکار خوبی است پیکار می کند و بعد به دیدار نماینده چین می رود. فضلی باید با مسلم سالیکوف قهرمان نامدار روس مبارزه کند. این روسی تنها یک بار مقابل ایرانی ها بازنده شده است. الهه و شهربانو منصوریان هم قرعه سختی دارند.

رئیس فدراسیون ووشو در پایان گفت: این درست که قرعه روی خوش به ما نشان نداده است ولی اعضای تیم با پشت سر گذاشتن اردوهای متعدد با آمادگی بالایی راهی این مسابقات شده اند و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنند.

یازدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان از صبح امروز دوشنبه در آنکارا آغاز می شود.