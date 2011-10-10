خشونت پلیس آمریکا علیه مردم/ موزه ملی هوا و فضا واشنگتن تعطیل شد

بیش از پنج هزار معترض انگلیسی روز گذشته به مناسبت دهمین سالگرد اشغال افغانستان در میدان "ترافالگار" گردهم آمده و از دولت خواستند تا هرچه سریعتر نظامیان خود را از این کشور جنگ زده خارج کند.

اعضای ائتلاف "جنگ را متوقف کند" به انبوه معترضین پیوستند و به سوی "داونینگ استریت" پیش رفتند. یکی از سخنگوهای این ائتلاف اعلام کرد پس از گذشت 10 سال از جنگ بیش از 100 هزار نظامی ناتو در افغانستان باقی ماندند و دهها هزار نفر بر اثر این جنگ کشته شدند.

درحالیکه هر روز شاهد کشته شدن بی گناهان بسیاری در جنگ هستیم، دولت انگلیس ادعا می کند جنگ افغانستان به ثبات کشور کمک می کند و هر روز به بهانه مبارزه با تروریسم پول مالیات دهندگان را صرف جنگ می کند.

این سخنگو که خواست نامش فاش نشود، گفت: آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر جامعه انگلیس خواهان عقب نشینی فوری نظامیان از افغانستان بوده و از دولت می خواهند تا زمان دقیق خروج نظامیان را اعلام کند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که از آغاز جنگ در سال 2001 تاکنون بیش از 382 نظامی انگلیسی در افغانستان کشته شدند و با توجه به هشدار القاعده و طالبان درباره گرفتن انتقام خون "اسامه بن لادن" پیش بینی می شود که شمار تلفات افزایش یابد.

همچنین پس از آمریکا، انگلیس دومین و بیشترین شمار نظامیان را در افغانستان دارد و هم اکنون 9 هزار و 500 سرباز در این کشور جنگ زده مستقر هستند.

"جولیان آسانگ" موسس پایگاه اینترنتی "ویکی لیکس" و "جمیما خان" دختر میلیاردر معروف "جیمز گلداسمیت" و همسر سابق "عمران خان" از رهبران اپوزیسیون و قهرمان کریکت پاکستان نیز در راهپیمایی ضد جنگ در مرکز لندن حاضر شده و به سخنرانی در این باره پرداختند.

جمیما خان در سخنانی گفت: افغانستان همچنان بدترین مکان برای زنان در جهان است و عملیات غرب در این کشور شکست خورده است.

همچنین روز شنبه پس از برگزاری تظاهرات ضد جنگ موزه ملی هوا و فضای آمریکا در واشنگتن تعطیل شد و نیروهای امنیتی از اسپری فلفل برای متفرق کردن جمعیت استفاده کردند.

گفته می شود ساعت سه بعد از ظهر روز شنبه حدود 200 معترض سعی کردند تا وارد موزه ملی شوند و نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضین به زور متوسل شدند. در جریان این تظاهرات یک زن 19 ساله بازداشت شد اما نیمه شب گذشته با پرداخت وثیقه آزاد شد.

همچنین هفته گذشته معترضین بسیاری در اعتراض به سیاست های دولت "باراک اوباما" در واشنگتن و هزینه های نظامی و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ تظاهرات برپا کردند.

شهرهای لس آنجلس، سیاتل و شیکاگو نیز شاهد تظاهرات ضد جنگ مردم بود و معترضین با سر دادن شعارهایی از جمله "هزینه های جنگ را صرف اشتغال زایی و مدارس کنید" اعتراض خود را به سیاست های دولت آمریکا اعلام کردند.

در این تظاهرات افراد مختلفی از جمله دانشجویان، اعضای اتحادیه های کارگری و دیگر اقشار جامعه آمریکا حضور داشتند و معترضین کمپی را در "سیتی هال" زدند.

مردم افغانستان نیزاز پنجشنبه گذشته در اعتراض به اشغال کشورشان توسط نیروهای خارجی دست به تظاهرات زدند و سیاست های جنگ طلبانه غرب را به باد انتقاد گرفتند.