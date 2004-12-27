230شركت داخلي و خارجي در اولين نمايشگاه كامپوزيت ايران شركت مي كنند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس ابراهيم مباهات نائب رئيس هيئت مديره انجمن كامپوزيت ايران درباره برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي كامپوزيت ايران افزود: پيش بيني ما اين است كه در اين نمايشگاه 200 شركت داخلي و 30 شركت خارجي حضور داشته باشند.

وي كه مديرعامل شركت نيكپو نيز مي باشد، خاطر نشان ساخت: برگزاري سمينار تخصصي و آموزشي كامپوزيت نيز با حضور ده متخصص خارجي و سه متخصص ايراني از برنامه هاي جنبي اولين نمايشگاه بين المللي كامپوزيت در ايران خواهد بود.

اين نمايشگاه پنجم تا نهم بهمن در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.