به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم پور امروز دوشنبه در نشست خبری برخی جزئیات مربوط به دوره های آمادگی دانش پذیری فراگیر دانشگاه پیام نور و شهریه های ثابت دوره های رسمی و فراگیر این دانشگاه را اعلام کرد.

جزئیات شرکت در دوره های آمادگی فراگیر پیام نور

وی با بیان اینکه دوره های آمادگی دانش پذیری کارشناسی ارشد پیام نور که سال قبل برگزار شد، 70 درصد قبولی در آزمون سازمان سنجش داشت، اضافه کرد: داوطلبانی که تنها در موسسات داخل پیام نور به منظور شرکت در دوره های آمادگی دانش پذیری فراگیر دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه شرکت کنند و پذیرفته شوند، پس از ثبت نام در این دوره ها نیازی به پرداخت شهریه واحدهای گذرانده شده ندارند.

وی تاکید کرد: چنانچه برخی داوطلبان در موسسات خارج از پیام نور اقدام به شرکت در دوره های آمادگی دانش پذیری کنند می بایست بعد از قبولی، شهریه هر واحد درسی را به صورت خودخوان پرداخت کنند.

رئیس واحد پیام نور استان تهران درباره مجوز این موسسات اظهار داشت: تمام موسساتی که اقدام به برگزاری دوره های فراگیر می کنند می بایست مجوز خود را از اداره کل آموزش های آزاد وزارت علوم دریافت کرده باشند.

جزئیات شهریه های ثابت دوره های رسمی و فراگیر پیام نور

ابراهیم پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی جزئیات شهریه های دانشگاه پیام نور در دوره های رسمی و فراگیر گفت: هر چند در جلسه هیئت امنای دانشگاه پیام نور مصوب شد که شهریه های این دانشگاه تا 15 درصد امکان افزایش در سال تحصیلی جدید را خواهد داشت اما با پیگیری رسانه ها و دستور اکید ریاست دانشگاه پیام نور شهریه های امسال دانشگاه همانند سنوات گذشته از دانشجویان دریافت می شود.

وی با اشاره به شهریه ثابت دوره های رسمی این دانشگاه نیز گفت: شهریه ثابت رشته های علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی کشاورزی و هنر و معماری 727 هزار و 375 ریال برای نواحی یک و 2 که آنها را تحت عنوان نواحی برخوردار می شناسیم، اعلام شده است.

رئیس واحد پیام نور استان تهران افزود: این مبلغ برای دوره های کاردانی و کارشناسی و برابر با شهریه ورودی 85 تا 89 است.

ابراهیم پور همچنین به شهریه نواحی کمتر توسعه یافته منظور از نواحی کمتر توسعه یافته (نواحی 3، 4 و 5 ) اشاره کرد و گفت: شهریه نواحی کمتر توسعه یافته 581 هزار و 900 ریال برای دوره های کاردانی و کارشناسی رسمی است.

وی همچنین به شهریه ثابت دوره های فراگیر کاردانی و کارشناسی نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ شهریه دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقاطع کاردانی و کارشناسی 853 هزار و 210 ریال اعلام شده است.

به گفته رئیس واحد پیام نور استان تهران مبلغ شهریه ثابت دوره کارشناسی ارشد رسمی این دانشگاه 4 میلیون و 691 هزار و 25 ریال و شهریه فراگیر 5 میلیون و 707 هزار و 713 ریال اعلام شده است.

آخرین وضعیت ادغام واحدهای پیام نور

رئیس واحد پیام نور استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادغام واحدهای پیام نور استان تهران تاکید کرد: پس از بررسی های صورت گرفته در سال 89، به منظور ارتقاء کیفیت و شاخص های آموزشی پیام نور و جهت رفاه حال دانشجویان واحدهایی از استان پیام نور تهران که حد نصاب لازم را نداشتند تجمیع شدند به همین منظور تعداد واحدهای استان تهران از 43 واحد مرکز به 15 واحد مرکز کاهش یافت.

تمدید مهلت ثبت نام

ابراهیم پور در ادامه در خصوص تمدید مهلت ثبت نام آن دسته از پذیرفته شدگانی که تا کنون ثبت نام خود را تکمیل نکرده اند، می توانند از 22 مهر ماه به مدت 10 روز به مراکز مورد پذیرش مراجعه و پرونده خود را تکمیل کنند.

زمان ثبت نام در دوره های فراگیر

وی همچنین با اشاره به تغییر زمان های ثبت نام در دوره های فراگیر پیام نور گفت: ثبت نام دوره های کارشناسی فراگیر پیام نور از 24 تا 3 آبان ماه و ثبت نام در دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد از 3 تا 11 آبان ماه انجام می شود. همچنین آزمون این 3 دوره 23 دی ماه از سوی سازمان سنجش برگزار می شود.

رئیس واحد پیام نور استان تهران دو دلیل عمده تاخیر در زمان ثبت نام دوره های فراگیر را اعلام کرد و گفت: با توجه به اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه های دولتی تصمیم گرفتیم ثبت نام دوره های فراگیر را بعد از اعلام نتایج این دوره ها برگزار کنیم.

وی دلیل دیگر این تاخیر را حذف و اضافه های دانشجویان فعلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد و افزود: دلیل دیگر حذف و اضافه های دانشجویان فعلی ما در دانشگاه پیام نور بود از آنجا که برخی از آنها علاقه مندند در رشته های دیگری ادامه تحصیل دهند، ما این تاریخ ها را در روزهای اعلام شده قرار دادیم.

تعداد دانشجویان پیام نور استان تهران

رئیس واحد پیام نور استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد دانشجویان پیام نور استان تهران اشاره کرد و گفت: 103 هزار و 167 نفر در مقطع کارشناسی، 14 هزار و 911 نفر در کارشناسی ارشد، 853 نفر در کارشناسی ناپیوسته و 56 نفر در مقطع کاردانی واحد پیام نور استان تهران مشغول به تحصیل هستند.

وی همچنین اشاره کرد: تعداد رشته های فراگیر پیام نور استان تهران 109 رشته محل است که نسبت به سال گذشته 4 رشته افزایش یافته است.

ابراهیم پور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص پذیرش بی رویه دانشجو در این دانشگاه تاکید کرد: پذیرش بی رویه دانشجو که مازاد بر ظرفیت دانشگاه پیام نور باشد سخن درستی نیست و دانشگاه پیام نور دانشجویان خود را تنها از مرجع سازمان سنجش پذیرش می کنند نه از سایر موسسات و مجاری دیگر.

اعلام نتایج استعدادهای درخشان

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به اعلام نتایج استعدادهای درخشان دانشگاه پیام نور گفت: نتایج استعداد درخشان های دانشگاه پیام نور حداکثر تا 20 مهر ماه اعلام می شود.