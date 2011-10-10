اقتدار نیروی انتظامی فضای هنجارشکنان را ناامن کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر دوشنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان قزوین اظهارداشت: نیروی انتظامی در کنار دیگر نیروهای مسلح در خط مقدم جبهه مبارزه با دشمنان قرار دارد.

وی افزود: نیروی انتظامی با اقتدار اجازه نمی دهد هنجارشکنان با توزیع مواد مخدر بین جوانان و ایجاد ناهنجاری های اخلاقی برنامه شوم خود را اجرا کنند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز نیروهای انتظامی بصورت شبانه روزی تلاش می کنند تا در تمام عرصه های مختلف وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند.

آیت الله باریک بین بیان کرد: کار نیروی انتظامی در تمام ابعاد سخت و در واقع در خط مقدم تعامل حاکمیت با مردم قرار دارد.

وی ضمن قدردانی از فرماندهی استان و پرسنل نیروی انتظامی عنوان کرد: امروز خوشبختانه نیروی انتظامی در ارتقاء سطح خدمات و کاهش وقوع جرائم گام های موثری برداشته که باید از این تلاشها تقدیر کرد.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: امروز نیروی انتظامی در بین آحاد جامعه از محبوبیت خوبی برخوردار است و باید این روند با تعامل سازنده و عطوفت تداوم یابد.

وی آشنا کردن مردم با قانون را مهم دانست و افزود: شما پرسنل نیروی انتظامی باید با سعه صدر همراه با اخلاق اسلامی با مردم برخورد کرده و مردم را با قانون بیشتر آشنا کنید.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های ناجا در استان اظهارداشت: مناسب سازی پاسگاهها، ارتباط با مدارس و اولیای دانش آموزان و کاهش 40 درصدی تلفات رانندگی بخشی از فعالیت های ناجا در استان است.

سردار مسعود جعفری نسب تصریح کرد: امنیت مهمترین زیرساخت هر جامعه بوده و پلیس برای تقویت این مهم با هنجارشکنان قاطعانه برخورد می کند.