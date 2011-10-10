آموزش 4500 دختر روستایی گلستانی/ نگرانی از آمار طلاق و ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری مهدوی با اشاره به کارگروه بانوان که پیش از این در خصوص جامعه زنان فعالیت داشت، اظهار داشت: با مطرح شدن بحث خانواده و ایجاد کارگروه با عنوان بانوان و خانواده، پرداختن به قشر دختران هم در برنامه جای گرفت.

وی افزود: از جمله فعالیت‌ها در این خصوص باید به طرح آموزش دختران روستایی و طرح ساحل آرامش به عنوان دو طرح آموزشی اشاره کرد.مهدوی با اشاره به هدف طرح آموزش دختران روستایی تحت عنوان ارتقا سطح دانش دختران تصریح کرد: این طرح در مباحثی از جمله آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش در حوزه سلامت و بهداشت و آموزش احکام و مسائل شرعی دختران فعالیت می‌کند.

مشاور استاندار گلستان در امور خانواده گفت: در سال جاری ظرف مدت دو ماه به 4 هزار و 500 دختر آموزش‌های لازم داده شد و همچنین طرح ساحل آرامش که از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان است توسط یکی از سازمان‌های مردم نهاد انجام شود.

وی ادامه داد: طی بررسی‌ها و بازدیدهایی که از کلاس‌ها به عمل آمد، دیده شد استقبال و تقاضا برای ادامه طرح بیش از آنچه تصور می‌شد است اما به دلیل وجود تنگناهای مالی و از طرفی بحث کیفیت که بنا داریم در سطح بالایی باشد، نمی‌توانیم تمام دختران شهر یا روستا را تحت پوشش قرار دهیم.

مدیرکل دفتر امورخانواده و بانوان استانداری گلستان ضمن ابراز نگرانی در خصوص آمار ازدواج و طلاق که متناسب با انتظار جامعه اسلامی نیست، عنوان کرد: بالا بودن سن ازدواج و افزایش طلاق‌ این مهم را می‌طلبد تا بازنگری کلی و جدی در این خصوص صورت گیرد که با تشکیل کارگروه‌هایی در دفاتر خانواده، شورای فرهنگی عمومی و دفاتر بانوان، مسئولان تحقیقاتی انجام داده و به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضع هستند.



وی ادامه داد: آشنا کردن دختران جوان با مبانی ازدواج و آسیب‌ها گامی در راستای کاهش بحث طلاق و زندگی موفق است.

مهدوی بحث حجاب و عفاف دختران و همه جوانان را به عنوان بزرگ‌ترین دغدغه‌های جامعه اعلام کرد و افزود: آنچه موجب شده تمام مسئولان و خانواده‌ها در بحث حجاب و عفاف در جامعه به خصوص قشر جوان بدان اهتمام ورزند، الگوگیری‌های غیراخلاقی از رسانه‌های غیرملی، واردات البسه‌های نامناسب، نگاه‌های انحراف‌گرایانه و تبلیغات منفی فرهنگی از سوی بیگانگان است که باید جلو آن را گرفت که موجب اتفاقات نامیمون نشود.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری گلستان با بیان اینکه ما به جوانان خود اعتقاد داریم، افزود: آنچه باید برای دختران نسل امروز کاملا تبیین شود این است که اینان مادران آینده مملکت هستند.

وی اضافه کرد: در دنیایی که روز به روز پیشرفته‌تر شده این دختران ما هستند که باید بحث مسئولیت‌پذیری را باور کرده و آن را در نهاد خود تقویت کنند چرا که در این شرایط است که متوجه مسئولیت‌ها و عهده‌داری‌های خود شده و به دنبال پرورش خلاقیت‌های خود می‌روند.

مهدوی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص الگوگیری از شخصیت چهار بانوی بزرگ اسلام که در قرآن هم ازآنها یاد شده است، افزود: از وظایف ما است که شخصیت این بزرگواران را برای جوانانمان ملموس‌تر کنیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری گلستان اضافه کرد: چرا که غالبا چنین شخصیت‌های باارزش با ویژگی‌های بارز هستند که می‌توانند راهنمای مسیری باشند که جوانان ما را به سوی تعالی هدایت کند.