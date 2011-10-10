زنجان از اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاری برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی صبح دوشنبه در مراسم کلنگ زنی مجتمع بزرگ نگین شهر زنجان، فضای حال حاضر برای سرمایه گذاری در استان زنجان را مطلوب دانست و افزود: در حال حاضر با ایجاد و فراهم شدن زیرساخت ها، بسترهای حضور سرمایه گذاران در این استان نسبت به گذشته دگرگون شده است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی استان زنجان را حمایت از طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلف است، ادامه داد: مشکلات سرمایه گذاران در کوتاه ترین زمان ممکن رفع و روند عملیات پروژه ها شتاب بیشتری می گیرد.

رئوفی نژاد همچنین به احداث طرحهای متعدد سرمایه گذاری در سطح استان زنجان افزود: با بهره برداری از این طرحها تحولی نو در توسعه روزافزون این استان حاصل خواهد شد.

استاندار زنجان با بیان اینکه مجتمع اداری، تفریحی و فرهنگی زنجان در منطقه شمالغرب کشور بی نظیر و منحضر به فرد است افزود: مجتمع نگین به جهت وسعت و طراحهای که در آن صورت خواهد گرفت به عنوان یک نمونه در منطقه شمالغرب کشور مطرح است.



رئوفی نژاد افزود: این طرح در زمینی به مساحت 277 هزار مترمربع در 20 طبقه با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد ریال و در مدت 9 سال احداث و به بهره برداری خواهد رسید.