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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

در چهار محال و بختیاری/

اعضای بدن کودک 6 ساله در بخش سامان اهدا شد

اعضای بدن کودک 6 ساله در بخش سامان اهدا شد

سامان - خبرگزاری مهر: اعضای بدن کودک شش ساله مرگ مغزی در بخش سامان از توابع استان چهار محال و بختیاری اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یک عمل خداپسندانه اعضای بدن کودک شش ساله سامانی به بیماران نیازمند اهدا شد.

با رضایت والدین این کودک، کبد وکلیه های این کودک به چهار بیمارنیازمند پیوند زده شد.

علت فوت این کودک تشنج ومرگ مغزی بوده است.

کد مطلب 1428876

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