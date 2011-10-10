اعضای بدن کودک 6 ساله در بخش سامان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یک عمل خداپسندانه اعضای بدن کودک شش ساله سامانی به بیماران نیازمند اهدا شد.
با رضایت والدین این کودک، کبد وکلیه های این کودک به چهار بیمارنیازمند پیوند زده شد.
علت فوت این کودک تشنج ومرگ مغزی بوده است.
سامان - خبرگزاری مهر: اعضای بدن کودک شش ساله مرگ مغزی در بخش سامان از توابع استان چهار محال و بختیاری اهدا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در یک عمل خداپسندانه اعضای بدن کودک شش ساله سامانی به بیماران نیازمند اهدا شد.
با رضایت والدین این کودک، کبد وکلیه های این کودک به چهار بیمارنیازمند پیوند زده شد.
علت فوت این کودک تشنج ومرگ مغزی بوده است.
نظر شما