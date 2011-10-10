اعضای بدن کودک 6 ساله در بخش سامان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یک عمل خداپسندانه اعضای بدن کودک شش ساله سامانی به بیماران نیازمند اهدا شد.

با رضایت والدین این کودک، کبد وکلیه های این کودک به چهار بیمارنیازمند پیوند زده شد.

علت فوت این کودک تشنج ومرگ مغزی بوده است.