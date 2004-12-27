حزب اسلامي عراق، انتخابات را تحريم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، حزب اسلامي عراق بزرگترين مجموعه سياسي عربهاي سني عراق امروز دوشنبه اعلام كرد در انتخابات آتي اين كشورشركت نمي كند.



اين حزب پيش از اين، براي مشاركت در انتخابات 30 ژانويه عراق فهرست ارائه داده بود.



محسن عبدالحميد رئيس حزب اسلامي عراق افزود: بدليل فراهم نشدن امنيت و شرايط لازم براي مشاركت برخي از مناطق عراق، در انتخابات شركت نخواهيم كرد.



عبدالحميد كه در محل دفتر اين حزب در بغداد سخن مي گفت، تصريح كرد: حزب اسلامي عراق خود را ملزم به خروج از روند مشاركت در انتخابات آتي مي داند.



رئيس حزب اسلامي عراق ادامه داد: در ابتدا با برگزاري انتخابات موافقت كرديم چرا كه يك ضرورت براي ملت عراق است تا دولت و پارلمان منتخب تشكيل شده، همگان براي برنامه ريزي آينده عراق مشاركت كنند و تشكيلات لازم براي خروج اشغالگران از عراق و تدوين قانون اساسي دائم عراق ايجاد شود.



وي افزود: با شرايط سختي روبرو شده ايم؛ اين شرايط را در هفته هاي اخيرمورد بحث و بررسي قرارداديم و مطمئن شديم كه اين انتخابات به شيوه صحيح، به شكل سراسري و كامل در تمامي مناطق عراق برگزار نخواهد شد.



انتخابات سراسري عراق براي انتخاب 275 عضو مجمع ملي عراق 30 ژانويه سال آينده ميلادي برگزار مي شود.