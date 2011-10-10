سهم مردم در ایجاد امنیت توسط پلیس تبیین می شود/ مدارس در اولویت برنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مسعود خرم نیا افزود: نیروی انتظامی به عنوان خادم عرصه امنیت به دنبال این است که در هفته نیروی انتظامی، موضوع سهم هر شهروند در ایجاد امنیت را تبیین کند.

وی گفت: بحث امنیت مشکل ترین و پیچیده ترین موضوع در جامعه است و همچنین اگر آحاد جامعه همراه نیروی انتظامی نباشد، تامین امنیت به طور مطلوب انجام نخواهد گرفت.

این مقام انتظامی عنوان کرد : امنیت مقدمه عبادت خدای متعال است و همچنین امنیت باعث آسایش و آرامش جامعه و خصوصاً توسعه عدالت در جامعه است.

سردار خرم نیا ادامه داد: نیروی انتظامی بر اساس وظایف قانونی خویش در حوزه برقراری امنیت، آرمان هایی برای خود تعریف کرده که دفاع از ارزشهای اجتماعی جامعه، دفاع از قانون و قانون مداری، دفاع از آرمان های ارزشمند حضرت امام و دفاع از مردم در مقابل تهدیدات و برخورد با متجاوزین و قانون شکنان از آن جمله اند.

وی با اشاره به اینکه یک ششم جمعیت استان را دانش آموزان تشکیل می دهد اظهار داشت: برنامه نیروی انتظامی ورود به سیستم آموزش و پرورش و آگاه سازی جوانان است و سهم آنان در امنیت در مدارس به آنها تفهیم خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: آموزش و پرورش با داشتن یک پنجم جمعیت کشور در مدارس محور و اساس شکل گیری انضباط اجتماعی در جامعه است.

خرم نیا افزود: امنیت مقدمه عبادت و برقراری عدالت در جامعه بوده و بدون امنیت توسعه جوامع بشری امکان پذیر نیست.

وی گفت: نیروی انتظامی در فضای تهدیدات با جرائم متفاوتی از جرائم سنتی برخورد می کند. دشمن با استفاده از رسانه ها فضای پیچیده ای ایجاد می کند تا افکار عمومی را در جهت دلخواه خود هدایت کند و هویت مورد نظر خود را به جوامع تحمیل کند.

وی تصریح کرد: دردستور العمل ابلاغی دولت در مورد حجاب و عفاف 3 دستگاه مسئول انجام تعیین شده اند که نیروی انتظامی به عنوان یک ارگان اجرایی در این دستور العمل در نظر گرفته شده است و در این دستور العمل 90 درصد موضوعات از جنس فرهنگ است و 10 در صد بقیه آن به عنوان کار اجرایی به نیروی انتظامی محول شده است.

سردار خرم نیا گفت: اولویت اول نیروی انتظامی تامین امنیت اجتماعی جامعه است که زیر مجموعه آن، امنیت اخلاقی جامعه است و در این حوزه نیروی انتظامی با مشارکت مردم و به صورت فعال وارد عمل شده است.

وی یادآور شد: خوشبختانه دستگاه های دولتی حجاب و عفاف با همدیگر مقوله حجاب و عفاف را در استان پیگیری می کنند و ارزیابی ها نشان می دهد که وضعیت اخلاقی رو به بهبود است و تمامی شاخص بررسی شده در حوزه امنیت استان، از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.

تحقق شعار ویژه هفته ناجا نیازمند همکاری پلیس، مردم و سازمانهای مختلف است

جانشین انتظامی آذربایجان شرقی گفت: برای تحقق امنیت پایدار همه افراد جامعه اعم از پلیس، مردم و سازمانها سهمی دارند که باید این سهم و وظیفه به خوبی ادا شود.

سرهنگ اسماعیل اسماعیل زاده افزود: مشارکت و همکاری تمامی افراد و ارگانها در تحقق امنیت پایدار یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: برا ی نیل به امنیت پایدار و مطلوب که مردم طالب آن هستند باید رابطه قوی و منسجمی بین پلیس، مردم و سازمانها وجود داشته باشد.

سرهنگ اسماعیل زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله پیشگیری اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: تمام تلاش و فعالیت شبانه روزی پلیس در جامعه بخاطر این است که جرمی اتفاق نیفتد و یا قبل از وقوع جرم پیشگیری لازم اجتماعی صورت پذیرد و پیشگیری همواره مقدم بر وقوع جرم بوده و هزینه اندکی خواهد داشت.

جانشین فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی در خاتمه ضمن معرفی سامانه های 110 و 197 به عنوان کانال ارتباطی مردم با پلیس از همکاری و مساعدت شهروندان گرامی تشکر و برنامه ویژه هفته ناجا در استان آذربایجان شرقی را تشریح کرد.

سهم امنیتی هر شهروند یعنی میران توجه به قوانین و مقررات و تعامل با پلیس

معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی نیز سهم هر شهروند در امنیت را میزان توجهش به قوانین و مقررات و همکاریش با پلیس دانست و گفت: هر شهروند با توجه و احترام به قوانین ومقررات و تعامل با پلیس می تواند نقش خود را در برقراری امنیت ایفا کند.

سرهنگ صمد فرامرزی افزود: شعار هفته ناجای امسال، تعیین سهم هر شهروند در امنیت است و سیاست نیروی انتظامی در راستای استقرار نظم و امنیت مشارکتی کردن آن است .

وی در تبیین مقوله امنیت مشارکتی، گفت : بدون عزم و ارداده ملی و توجیه تک تک اعضای هر اجتماع و شهروندان و وظیفه ها در قبال جامعه امن، استقرار نظم و امنیت میسر نیست.

این مقام انتظامی اساسی ترین نقش هر شهروند در امنیت را میزان توجه و احترامی که افراد به قانون قائل هستند دانست و گفت : با احترام به قوانین و مقررات مردم پلیس خود باشند و این همان سهم آحاد جامعه در امنیت است .

وی گفت: اگر ما به عنوان یک شهروند ، به قوانین و مقررات احترام بگذاریم شاهد رعایت عمومی خواهیم بود و با رعایت عمومی به میزان قابل توجهی از حجم جرایم کاسته خواهد شد .

سرهنگ فرامرزی فرهنگ سازی در قبال رعایت قوانین و مقررات و احترام به قانون را نیازمند عزم عمومی دانست و گفت : اگر فرهنگ عمومی رعایت و احترام به قانون به یک فرهنگ تبدیل شود زمینه های استقرار امنیت پایدار و پیدایش جامعه امن مهیا خواهد شد .

وی تعامل و همکاری مردم با پلیس در زمینه های مختلف را سهم عمده دیگر افراد در امنیت دانست و گفت : اصلی ترین بعد تعامل مردم با پلیس در اطلاع رسانی دقیق و به موقع خلاصه می شود و مردم با اطلاع رسانی دقیق به پلیس در مورد جرایم و مجرمین می توانند نقش عمده خود در امنیت جامعه را ایفا کننند .

معاون اجتماعی استان در خاتمه با تاکید مجدد بر اهمیت سهم مردم در امنیت، توجه به قوانین و مقررات وتعامل با پلیس را سهم هر کس در امنیت عنوان کرد و گفت : مردم با رعایت قوانین و مقررات و همکاری با پلیس نقش خود در امنیت را می توانند به درستی ایفا کنند .