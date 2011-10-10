به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق احدی با بیان این مطلب افزود: پروژه های مکانیسم توسعه پاک هم اکنون در بیشتر کشورهای دنیا برای کاهش گازهای گلخانه ای در مدیریت شهری استفاده می شوند و برای این منظور از تجارب دنیا و پتانسیل دیگر کشورها استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در سال1994این کنوانسیون به تصویب رسید و 154 کشور در آن عضو شدند افزود: در سال 1375 نیز ایران به عضویت این کنوانسیون درآمد اما این کنوانسیون برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران تعهدی برای کاهش گازهای گلخانه ای ندارد.

وی با بیان اینکه اما در کنوانسیون کیوتو که در سال 2005 پس از امضای کشور روسیه اجرایی شد کشورهای توسعه یافته می توانند مکانیسم های توسعه پاک را به جز در کشورهای خود در کشورهای در حال توسعه نیز اجرا کنند.

به گفته احدی، این اقدام هم برای کشورهای در حال توسعه سودمند است و هم برای کشورهای توسعه یافته زیرا هزینه اجرای پروژه های مکانیسم پاک در کشورهای در حال توسعه ارزان تر است و این باعث می شود کشورهای توسعه یافته کمتر هزینه کنند.

وی افزود: از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه و فقیر نیز که از تغییرات اقلیمی و افزایش گازهای گلخانه ای آسیب پذیرتر هستند از این طریق و با استفاده از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته می توانند در جهت کاهش گازهای گلخانه ای سودمند شوند.

به گفته معاون دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا در حال حاضر این پروژه ها در کشور ما نیز اجرا می شود که مرجع صلاحیت دار ملی برای واگذاری این پروژه ها به متقاضیان، وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست است.