گازرسانی به 12 روستای آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز مازندران صبح دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی در روستای معلم کلا، با اشاره به وجود بیش از 13 هزار کیلومتر شبکه گاز در استان، افزود:در حال حاضر بیش از 837 هزار مشترک در مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

محسن عرب مقصودی، 42 شهر از 56 شهر مازندران را از نعمت گاز طبیعی بهره مند دانست و گفت: با گازدار شدن شش شهر مازندران، هفت هزار خانوار شهری از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

عرب مقصودی با بیان اینکه هزار و 277 روستا از مجموع سه هزار و 81 روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، ادامه داد:98 درصد خانوار شهری و 70 درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی ادامه داد:در 360 روستای استان پیمانکار با حجم لوله گذاری هزار و 850 کیلومتر و ارزش 580 میلیارد ریال مشغول فعالیت لوده و 49 روستا در مرحله فراخوان پیمانکار هستند و 146 روستا در مرحله مطالعات فنی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه بیش از 98 درصد خانوار شهری آمل از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، افزود:در حال حاضر 20 هزار خانوار روستایی آمل در قالب 130 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده که بیش از 55 درصد خانوار روستایی آمل را شامل می شود.

عرب مقصودی با اشاره به بهره مندی 10 هزار و 451 نفر در قالب دو هزار و 716 خانوار از نعمت گاز پس از گاز رسانی به 12 روستای فوق، افزود: گازرسانی به این 12 روستا نیازمند 56 هزار و 424 متر شبکه گذاری و نصب دو هزار و 444 علمک است.

در این مراسم، پروژه گازرسانی به روستاهای نفرخیل،هارون کلا، اجبارکلا، خونی سر، نجارمحله، میله،فیروزکلا علیا، فیروز کلا سفلی، فیروز کلا وسطی، پاشاکلا، مهدی خیل و معلم کلا شهرستان آمل کلنگ زنی شد.