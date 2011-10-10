خیر دنیا و آخرت در گرو کسب علم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه دوره‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه که در سالن آیت‌الله بهاءالدینی جامعه ‌الزهرا(س) برگزار شد گفت: انسانی به عبودیت خداوند می‌رسد که با خداوند ارتباط دارد و از این طریق خیر دنیا و آخرت نصیبش می‌شود.



وی اطاعت از خدا را در گرو علم دانست و اظهار داشت: انسان برای رسیدن به خیر دنیا و آخرت و بها پیداکردن در هر دو دنیا باید به دنبال کسب علم باشد.



حسینی بوشهری با طرح این پرسش که بشر چه انتظاری از دین دارد بیان داشت: دین مجموعه ای است که نیازهای اخلاقی، فکری و رفتاری انسان را تامین می‌کند و پاسخ شایسته‌ای به آن می‌دهد.



امام جمعه قم با تأکید بر لزوم پاسخگویی به نیازهای روحی و فکری خودمان و دیگران اضافه کرد: آنچه در رساله‌های عملیه بیان شده بیشتر احکام فردی است در حالی که اگر مراجع معظم بخواهند مباحث حکومتی و اجتماعی را نیز مطرح کنند حجم این رساله‌ها به مراتب بیشتر خواهد شد.



همسران طلاب زیرذره بین جامعه هستند



استاد حوزه علمیه قم در بخشی دیگری از سخنانش خطاب به همسران طلاب گفت: همسران طلاب وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید علم‌آموزی را اولویت زندگی خود قرار دهند تا بتوانند دوشادوش همسران خود به ارشاد و راهنمایی دیگران بپردازند.



وی تأکید کرد: همسران طلاب زیر ذره بین هستند و مردم با حساسیت زیادی رفتارهای آنان را رصد می‌کنند چون شوهرانشان لباس روحانی که لباس پیامبر(ص) است را پوشیده‌اند و در قرآن کریم هم به علت انتساب زنان پیامبر(ص) به ایشان تکالیف سنگین تری برای آنان قرار داده است.



امام جمعه قم با اشاره به انتظارات دین از ما تصریح کرد: پایبندی به احکام دینی، کسب علم برای پاسخگویی مستدل و علمی به شبهاتی که مطرح می شود همچنین دفاع از حریم دین و ولایت از جمله این انتظارات است.

