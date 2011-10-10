بارگیری در راه آهن اراک 30 درصد افزایش یافت

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان بارگیری در 6 ماهه اول سال 90 به 453 هزار و243 تن رسید.

وی در خصوص علت این افزایش افزود: با توجه به سیاست های شرکت پخش فراورده های نفتی و اختصاص سهمیه بارگیری مازوت و مواد شیمیائی صادراتی از مبادی پتروشیمی شازند و ایستگاه قم و اراک، به راه آهن اراک شاهد رشد بارگیری در این اداره کل بودیم.

عامری گفت: 90 درصد این بارگیری مربوط به بارگیری مخازن مازوت، از ایستگاه سمنگان بود.

وی در ادامه افزود: میزان بار وارده 11، بار تخلیه 2 ، بار صادره 16، بار ترانزیت 12 درصد افزایش یافت.

عامری افزود: میزان بار ناخالص حمل شده در شهریور ماه امسال به یک میلیون و787 هزارو 435 تن و بار خالص حمل شده به 928 هزار و648 تن رسید که بار ناخالص نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد و بار خالص 20 درصد رشد داشته است.