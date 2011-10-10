  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

در نیمه اول سال/

بارگیری در راه آهن اراک 30 درصد افزایش یافت

بارگیری در راه آهن اراک 30 درصد افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل راه آهن اراک گفت: میزان بارگیری در راه آهن اراک در نیمه اول سال 90 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد رشد داشت.

 عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان بارگیری در 6 ماهه اول سال 90  به 453 هزار و243  تن رسید.

وی در خصوص علت این افزایش افزود: با توجه به سیاست های شرکت پخش فراورده های نفتی و اختصاص سهمیه بارگیری مازوت و مواد شیمیائی صادراتی از مبادی پتروشیمی شازند و ایستگاه قم و اراک، به راه آهن اراک شاهد رشد بارگیری در این اداره کل بودیم.

عامری گفت: 90 درصد این بارگیری مربوط به بارگیری مخازن مازوت، از ایستگاه سمنگان بود.

وی در ادامه افزود: میزان بار وارده 11، بار تخلیه 2 ، بار صادره 16، بار ترانزیت 12 درصد افزایش یافت.

عامری افزود: میزان بار ناخالص حمل شده در شهریور ماه امسال به  یک میلیون و787 هزارو 435 تن و بار خالص حمل شده به 928 هزار و648 تن رسید که بار ناخالص نسبت به مدت مشابه سال گذشته  21 درصد و بار خالص 20 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1428910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها