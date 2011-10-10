به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: برای هر پدیده ای در عالم صورت ظاهری است و از پس این ظاهر، باطنی و هر که را مجذوب این ظاهر است غفلتی پیش می‌آید تا از معرفت باطن عاجز گردد. هنر نیز به عنوان یکی از ارزشمندترین و یا پیچیده ترین ودیعه های الهی به بشر از این قاعده مستثنی نیست. بالطبع هنر و هنرمند نیز در جمع مبتلایان به ظاهری بدون باطن خواهند بود اگر، نگاه او به هنر نگاهی از سر حدیث نفس باشد.

در ادامه این متن اشاره شد: اینکه هنر و به طور خاص هنر سینما و فیلم در دنیا بواسطه ذات سرگرم کننده و اغواگرانه، اهالی و مخاطبان خود را دچار غفلت می کند از جمله حقایق این پدیده است اما هنرمند می تواند با گذر از ظاهر این پدیده به باطن واقعی هنر که تجلی حضرت حق است رسیده و برای اعتلای نفس خویش و مخاطبانش گام بردارد و طبعاً این خصوصیت در سینما به خاطر موثر بودن آن در عصر ما جلوه بیشتری خواهد داشت.

میرزاخانی یادآور شد: در این بین هنرمندان فیلم ساز کوتاه که غالباً از جوانان هر اجتماع هستند، وظیفه سنگین تری را به دوش دارند چرا که با وجود تعدد و کثرت سوژه و پیام های مختلفی که از این رسانه قابل ارائه است با کمترین امکانات و توجه، تسلیم استیلای فرهنگ غربی حاکم و اوامر نفس نشدن امری است بسیار مشکل.

دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم در ادامه این پیام تا کید کرد: نبود فضایی برای ارائه آثار هنرمندان این گونه از سینما و عدم بازگشت سرمایه تولید از نکات قابل تأمل دیگری است که باید همه مسئولین حوزه سینما و تلویزیون و خانواده این رسانه نسبت به رفع آن بکوشند و بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از آثار سینمایی اکرانی ملهم از این گونه سینمایی است و سینمای حرفه ای کشور بسیار از این نوع فیلم و فیلمساز بهره مند شده است.

در پایان این یادداشت آمده است: حال با این تفاسیر از طرفی توجه به رشد صنعت و تکنولوژی تولید فیلم و ازطرف دیگر امکان نمایش و عرضه آن توسط شبکه های مجازی و خانگی نوید آن می دهد که فیلم کوتاه هر روز بیش از پیش به رشد و درخشش رسیده و اهالی این گونه سینمایی از غربت خارج شوند. ما نیز در انجمن سینمای جوانان ایران بر آنیم تا با تمهیدات اندیشیده شده در مقوله آموزش، تولید و عرضه فیلم کوتاه با سرعت روز افزون به حرکت خود ادامه داده و از طریق این رسانه پیام انقلاب اسلامی که همانا ترویج زلال ترین مناسبات انسانی و اجتماعی است را برای مخاطبان جهانی تبیین کنیم.