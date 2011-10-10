صبای نوین قم از سد شاهین البرز عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور رفت رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان شامگاه یکشنبه با رقابت تیم‌های حاضر در گروه‌های مختلف ادامه یافت و طی آن تیم‌های حاضر در گروه‌های مختلف در دیدارهای حساسی به مصاف یکدیگر رفتند.



در این بین تیم فوتبال صبای نوین قم تنها نماینده فوتبال استان قم در دیداری خارج از خانه میهمان تیم شاهین البرز یکی از نمایندگان استان البرز در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان بود که در پایان موفق به شکست میزبان خود شد.



صبای نوین قم در این مسابقه با توجه به روحیه بسیار خوبی که از دیدار هفته نخست و برتری مقابل تیم فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا داشت، بازی قابل قبولی ارائه کرد و در پایان به برتری سه بر دو مقابل میزبان خود دست یافت.



دومین پیروزی متوالی تیم فوتبال صبای نوین قم در مسابقات فصل جدید لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان در حالی رقم خورد که زننده دو گل صبای قم علی استواری بود و دیگر گل صبای نوین قم را محمد رسولی به ثمر رساند.



صبای نوین در حالی موفق به کسب دومین پیروزی خود در فوتبال جام آزادگان شد که در هفته نخست فصل جدید مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته سوم کشور در مجموعه ورزشی تختی قم برابر تیم طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا به میدان رفت و یک بر صفر حریف خود را شکست داد.



تیم فوتبال صبای نوین قم با کسب دومین پیروزی خود در مرحله رفت مسابقات لیگ آزادگان، شش امتیازی شد و از آغاز این رقابت ها خود را به عنوان یکی از مدعیان صعود از گروه دوم مرحله مقدماتی به مرحله نهایی این رقابت ها معرفی کرد.



رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان امسال با شرکت 57 تیم در شش گروه مقدماتی برگزار می‌شود و طی آن تیم‌های حاضر در لیگ آزادگان برای صعود به مرحله دوم به شکل دوره‌ای رقابت‌های خود را برگزار می‌کنند.



گفتنی است: شاگردان عباس رحمانی در تیم فوتبال صبای نوین قم در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های فوتبال شاهین کرج، مهد خودرو، طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا، آرمین قزوین، عقاب تهران، شاهین تهران، شهرداری چابکسر، شهرداری لنگرود، البرز شهرداری زنجان و تیم فوتبال روستایی و عشایری تهران همگروه شده است.



تیم فوتبال صبای نوین قم در رقابت‌های امسال لیگ دسته سوم جام آزادگان با مربیگری عباس رحمانی، سعید توسلی، رضا معصومیان و با سرپرستی ابوالفضل نکوئیان برابر حریفان به میدان می رود تا بعد از سال ها نماینده ای از قم راهی لیگ دسته دوم فوتبال جام آزادگان شود.