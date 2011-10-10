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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

آخوندی خواستار شد:

سهم دستگاههای اجرایی در ایجاد امنیت و آرامش مشخص شود

سهم دستگاههای اجرایی در ایجاد امنیت و آرامش مشخص شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: باید سهم هرکدام از دستگاههای اجرایی در ایجاد امنیت و آرامش مشخص و شفاف شود تا مشکلات امنیتی کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آخوندی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به شعار هفته نیروی انتظامی که "سهم من در امنیت و آرامش" است، بیان داشت: طبق این شعار اگر هرکس به وظایف خود در امنیت و آرامش خوب عمل کند دیگر مشکل امنیتی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی هرمزگان در یک سال گذشته، عنوان کرد: در طول یک سال گذشته شاهد مشارکت بسیار خوب مردم و دستگاههای اجرایی در تامین امنیت بودیم و در همین راستا 13 موافقت نامه از طرف نیروی اننتظامی با دستگاههای اجرایی به امضا رسید و بیش از هزار جلسه مشاوره توسط نیروی انتظامی برای دانش آموزان و والدین آنها برگزار شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: باید سهم هرکدام از دستگاههای اجرایی در تولید و تامین امنیت شفاف و مشخص شود و وظیفه هر دستگاه اجرایی در خصوص مسائلی همچون حاشیه نشینی و کمبود فرصتهای شغلی که موجب نا امنی می شوند مشخص تا با رفع این مشکلات در جامعه امنیت خوبی برقرار گردد.

آخوندی افزود: ایجاد اردوگاه ترک اجباری اعتیاد یکی از نیازهای ضروری استان هرمزگان که با احداث چنین اردوگاهی بسیاری از مشکلات مربوط به معتادان و اعتیاد در هرمزگان رفع خواهد شد.

کد مطلب 1428936

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