سهم دستگاههای اجرایی در ایجاد امنیت و آرامش مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آخوندی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به شعار هفته نیروی انتظامی که "سهم من در امنیت و آرامش" است، بیان داشت: طبق این شعار اگر هرکس به وظایف خود در امنیت و آرامش خوب عمل کند دیگر مشکل امنیتی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی هرمزگان در یک سال گذشته، عنوان کرد: در طول یک سال گذشته شاهد مشارکت بسیار خوب مردم و دستگاههای اجرایی در تامین امنیت بودیم و در همین راستا 13 موافقت نامه از طرف نیروی اننتظامی با دستگاههای اجرایی به امضا رسید و بیش از هزار جلسه مشاوره توسط نیروی انتظامی برای دانش آموزان و والدین آنها برگزار شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: باید سهم هرکدام از دستگاههای اجرایی در تولید و تامین امنیت شفاف و مشخص شود و وظیفه هر دستگاه اجرایی در خصوص مسائلی همچون حاشیه نشینی و کمبود فرصتهای شغلی که موجب نا امنی می شوند مشخص تا با رفع این مشکلات در جامعه امنیت خوبی برقرار گردد.

آخوندی افزود: ایجاد اردوگاه ترک اجباری اعتیاد یکی از نیازهای ضروری استان هرمزگان که با احداث چنین اردوگاهی بسیاری از مشکلات مربوط به معتادان و اعتیاد در هرمزگان رفع خواهد شد.