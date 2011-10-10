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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

پس از سه سال همکاری؛

قرارداد سرمربی تیم ملی بسکتبال تمدید نشد/ ماتیچ ایران را ترک کرد

قرارداد سرمربی تیم ملی بسکتبال تمدید نشد/ ماتیچ ایران را ترک کرد

سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال بدون اینکه قرارداد خود را با این تیم تمدید کند ایران را ترک کرد و راهی کشورش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "وسلین ماتیچ" که حدود سه سال پیش به جای هموطنش "رایکو ترومن" هدایت تیم ملی بسکتبال ایران را بر عهده گرفت در حالی بامداد امروز دوشنبه راهی صربستان شد که قراردادش را برای ادامه همکاری با بسکتبال ایران تمدید نکرد.

قرارداد وسلین ماتیچ با فدراسیون بسکتبال 13 مهرماه به پایان رسید. این مربی صربستانی طی مدت سه سال حضور در ایران با تیم ملی کشورمان قهرمان مسابقات 2009 مردان آسیا شد و با این تیم در پیکارهای 2010 قهرمانی جهان در ترکیه هم شرکت کرد. تیم ملی بسکتبال با ماتیچ به مدال برنز بازی‎های آسیایی 2010 هم دست یافت اما نتوانست در بیست و ششمین دوره رقابت‎های جام ملت‎های آسیا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و چهار پله سقوط کرد.

در هر صورت این مربی صربستان امروز ایران را ترک کرد بدون اینکه قرارداد جدیدی میان او و فدراسیون بسکتبال تثبت شده باشد.

کد مطلب 1428938

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