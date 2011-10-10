62 درصد وقوع سرقتها در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین دارایی صبح دوشنبه در حاشیه برنامه های هفت ناجا، انهدام 32 باند تهیه و تولید مواد مخدر دستگیری هزار و 81 قاچاقچی وتوزیع کننده و کشف 340 کیلو گرم انواع مواد مخدر را از دیگر موفقیت های ماموران در این مدت عنوان کرد.

وی وظیفه اصلی نیروی انتظامی را برقراری نظم و امنیت در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: زندگی اجتماعی، بدون نظم امکان پذیر نیست و نظم و امنیت است که اجتماع را شکل می دهد.

سرهنگ دارایی، یکی از پایه های اساسی در برقراری نظم و امنیت پایدار در جامعه را مشارکت مردمی دانست و افزود : با انتخاب شعار هفته ناجا تحت عنوان "سهم من در امنیت و آرامش؟" سعی داریم سهم هریک از عناصر موثر بر امنیت و آرامش یعنی مردم، حکومت و پلیس را معین و نقش مشارکت دستگاه های دولتی، غیردولتی و اقشار اجتماعی جامعه را در تولید نظم و امنیت بصورت شفاف بیان کنم .

جانشین انتظامی استان تصریح کرد: اگر مردم با آگاهی و اطلاعات لازم زمینه های وقوع جرم را از بین ببرند و یا به حداقل برسانند در واقع هم به امنیت خود و امنیت جامعه کمک کرده و هم پلیس را در مسیر تحقق این هدف مقدس یاری خواهند کرد.

این مقام انتظامی استان در ادامه با اشاره به این مطلب که وضعیت امنیتی مطلوبی در استان حکمفرماست.

وی کسب موفقیت های به دست آمده را نتیجه مشارکت مردمی دانست و افزود: مشارکت مردمی در امور اجتماعی باعث می شود پلیس سریعتر کم هزینه تر و بالاخره با ایجاد رضایتمندی بیشتر در برای ارائه خدمات، به اهداف خود نائل شود.