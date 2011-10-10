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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

بندعلیان به مهر خبر داد:

طرح ساماندهی نخاله های ساختمانی در فرون آباد اجرا می شود

طرح ساماندهی نخاله های ساختمانی در فرون آباد اجرا می شود

پاکدشت - خبرگزاری مهر: شهردار فرون آباد از اجرای طرح ساماندهی نخاله های ساختمانی و محل تخلیه آنها در این شهر خبر داد.

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که تخلیه نخاله های ساختمانی، سطح شهر فرون آباد را با بی نظمی و نابسامانی روبرو کرده و سیمای بصری شهر را به چالش کشیده بود، طرح ساماندهی نخاله های ساختمانی اجرا می شود که به همین منظور، محل تخلیه آنها و پیمانکار طرح نیز مشخص شد.

وی با بیان اینکه تخلیه نخاله در سطح شهر و بلوار امام رضا(ع) باعث برهم خوردن سیمای شهر شده و خسارات جبران ناپذیر به پیکره شهر وارد کرده است، افزود: در راستای ارتقای سطح اطلاع رسانی مناسب به شهروندان و رانندگان، چندین محل برای تخلیه نخاله در سطح شهر مشخص شده و تعداد زیادی بنر و تابلو در سطح شهر و بلوار امام رضا(ع) نصب شده است.

این مسئول تأکید کرد: در صورت تخلف و تخلیه نخاله در محلهایی غیر از محلهای تعیین شده، با متخلفان ضمن جریمه نقدی، برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 1428944

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