طرح ساماندهی نخاله های ساختمانی در فرون آباد اجرا می شود

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که تخلیه نخاله های ساختمانی، سطح شهر فرون آباد را با بی نظمی و نابسامانی روبرو کرده و سیمای بصری شهر را به چالش کشیده بود، طرح ساماندهی نخاله های ساختمانی اجرا می شود که به همین منظور، محل تخلیه آنها و پیمانکار طرح نیز مشخص شد.

وی با بیان اینکه تخلیه نخاله در سطح شهر و بلوار امام رضا(ع) باعث برهم خوردن سیمای شهر شده و خسارات جبران ناپذیر به پیکره شهر وارد کرده است، افزود: در راستای ارتقای سطح اطلاع رسانی مناسب به شهروندان و رانندگان، چندین محل برای تخلیه نخاله در سطح شهر مشخص شده و تعداد زیادی بنر و تابلو در سطح شهر و بلوار امام رضا(ع) نصب شده است.

این مسئول تأکید کرد: در صورت تخلف و تخلیه نخاله در محلهایی غیر از محلهای تعیین شده، با متخلفان ضمن جریمه نقدی، برخورد قانونی خواهد شد.