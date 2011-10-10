برای همکاری با ماتیچ منتظر نظر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هستیم

محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه قرارداد همکاری میان فدراسیون بسکتبال و "وسلین ماتیچ" تمدید نشده است، اظهار داشت: البته این موضوع و اینکه ماتیچ بدون قرارداد به کشورش بازگشت به منزله پایان همکاری‎های گذشته نیست. کما اینکه او تیم ایران را دوست دارد و حتی برای ادامه کار در این تیم ابراز علاقه هم کرده است اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

وی تصریح کرد: "ماتیچ" دلش با بسکتبال ایران است اما فدراسیون بسکتبال هنوز در مورد ادامه همکاری با این مربی صربستانی تصمیمی نگرفته است چون منتظر رای و تصمیم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان است که صاحب نظران اصلی هستند.

مدیر سازمان تیم‎های ملی بسکتبال با اشاره به اینکه تیم ملی بسکتبال حداقل تا یکی دو سال آینده هیچ رویداد مهم و معتبری را در پیش ندارد، خاطرنشان کرد: البته ما کارمان را انجام می‎دهیم. اگر قرار بر این شد که با ماتیچ کارمان را دنبال کنیم که با خود او برنامه‎های تیم ملی را نهایی می‎کنیم در غیراین صورت خیلی زود بررسی و رایزنی برای جذب مربی جدید را آغاز می‎کنیم.

مشحون تاکید کرد: به طور حتم اگر قرار باشد مربی دیگری به جای وسلین ماتیچ در راس تیم ملی بسکتبال قرار بگیرد، از یک مربی تواناتر استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم این افت و نزول ایجاد شده در تیم ملی را جبران کنیم. ضمن اینکه وزات ورزش باید خیلی جدی به فکر بسکتبال باشد تا بتوانیم با استفاده از امکاناتی بهتر شرایط جدیدی را برای تیم ملی ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر اینکه "ماتیچ یا فدراسیون بسکتبال برای ادامه همکاری شرایط جدیدی را اعلام کرده‌اند یا نه؟"، گفت: صحبت جدی در این زمینه نداشته‎ایم. ما که منتظر رای صاحب نظران ورزش هستیم و ماتیچ هم که ترجیح داد فعلا استراحت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد وسلین ماتیچ"، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران 13 مهرماه به پایان رسید اما این مربی امروز دوشنبه بدون اینکه قرارداد جدیدی را با فدراسیون بسکتبال ثبت کند راهی کشورش شد.