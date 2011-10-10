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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

83 درصد بودجه فنی و اعتباری در شهرکهای صنعتی کرمان جذب شده است

83 درصد بودجه فنی و اعتباری در شهرکهای صنعتی کرمان جذب شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع کوچک شهرکهای صنعتی کرمان از جذب 83 درصد بودجه فنی و اعتباری در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان از جذب 83 درصدی بودجه حاصل از کمکهای فنی و اعتباری تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد.

مهدی سلطانی راد ضمن اشاره به بودجه تخصیصی مربوط به کمکهای فنی و اعتباری افزود: از مجموع 103 هزار و 455 میلیون ریال اعتبار، تاکنون 40 طرح با اعتباری بیش از 86 میلیون ریال مورد تایید بانک صنعت و معدن قرار گرفته است.

وی در ادامه متوسط میزان تسهیلات اعطا شده به طرحهای صنعتی در شهرکهای صنعتی را دو هزار و 155 میلیون ریال ارزیابی و ادامه داد: این تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان اختصاص یافته است.

سلطانی ضمن اشاره به همکاری خوب بانک صنعت و معدن در اجرای این طرحها افزود: متوسط اشتغالزایی هر واحد صنعتی در استان 16 نفر بوده و در مجموع 654 نفر در راستای جذب کمکهای فنی و اعتباری در واحدهای صنعتی مشغول به کار شدند.
 

کد مطلب 1428949

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