45 هزار دانش آموز کرمانی سال جاری در طرح راهیان نور شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کاروان راهیان نور استان کرمان عصر یکشنبه از محل حسینه ثارالله کرمان پس از برگزاری مراسم بدرقه رسمی مسئولان کرمان راهی مناطق جنگی جنوب کشور شدند.

در حاشیه این مراسم رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سرهنگ اسحاق شهابی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: پس از تغییر نگاه ملی به درس آموزش دفاعی در سیستم آموزش و پرورش طرح اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی در مقطع دوم دبیرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این امر موجب شده است که دانش آموزان از نزدیک با ایثارگری های رزمندگان آشنا شوند و در فضای دفاع مقدس قرار گیرند.

شهابی گفت: از امروز این طرح آغاز شده و طی روزهای آینده روزانه 400 نفر به این مناطق اعزام می شوند و به مدت پنج روز از این مناطق بازدید و به کرمان باز می گردند.

وی ادامه داد: بخشی از فرهنگیان نیز در این کاروانها دانش آموزان را همراهی می کنند که می تواند در بالا بردن سطح بینش در سیستم آموزشی تاثیر مثبت داشته باشد.