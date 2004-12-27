مورگنبسر سقراط زمانه ما بود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، نويسنده اين مقاله جيمزريزسون است ودرآن سرماندگاري مورگنبسر را كه فيلسوف بذله گولقب گرفته بود ، دراحياي سنت گفتگوي سقراطي مي داند.



به نظراين نويسنده ، جاي تعجب است فيلسوفي كه به اندازه متفكران وفيلسوفان ديگرواجد آثارنيست تا بدين اندازه مشهورباشد ، به طوري كه برتراند راسل وي را يكي از باهوش ترين فيلسوفان ايالات متحده و نوام چامسكي وي را او را يكي از برجسته ترين اذهان زمانه ما معرفي كرده اند.



مورگنبسربه گفت وگو اعتقاد داشت و آن را اعجاز انساني نام مي نهاد. اودرصدد بود سقراط وارمغالطات را شناسايي كند وكوره راه خرد را بازنمايد وبا اين مشي بود كه روبرت نازيك فيلسوف معروف هاروارد كه پيش ازاستاد خود درگذشت تصريح مي كرد كه فعاليت فكري را ازمورگنبسر آموخته است. اومعتقد بود فلسفه بايد به زندگي مدد رساند وفيلسوف بايد ازجهت شخصيتي نيزاز فعاليتهاي فكري اش متأثرباشد. با اين همه اواعتقاد داشت حقيقت چيزي نيست كه به آساني فراچنگ آيد و به عمري كاوش وتلاش نياز است تا گوشه اي ازحقيقت درتيررس ذهن وزبان آدمي قرارگيرد وبه همين جهت كمترسعي كرد نظريه اي منسجم را پيش برد وهميشه وهمه جا به مشي سقراطي خود وفادار بود.