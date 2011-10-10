کشتی گیران قم مقابل دلیجان صاحب برتری شدند

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زمان زیادی به برگزاری پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور باقی نمانده است و به همین دلیل تیم کشتی آزاد نوجوانان قم در اردو و مسابقات تدارکاتی به سر می برد.



وی ادامه داد: بر اساس تقویم فدراسیون کشتی، مسابقات کشتی آزاد رده سنی نوجوانان قهرمانی کشور روزهای سیزدهم و چهاردهم آبان ماه به میزبانی تهران در باقر شهر برگزار می شود و تیم قم با ترکیبی متشکل از برترین های انتخابی قم به این مسابقات اعزام می شود.



رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: تمام نفراتی که از دل رقابت های انتخابی کشتی آزاد نوجوانان استان قم به عضویت تیم اعزامی به رقابت های قهرمانی کشور در آمده اند، اکنون زیر نظر مربیان خود در اردو به سر می برند تا به آمادگی مطلوب برسند.



وی افزود: در کنار تمرینات مستمر، برگزاری چند مسابقه دوستانه و تدارکاتی را نیز برای تیم کشتی آزاد نوجوانان قم در نظر گرفتیم که یکی از آنها برابر تیم کشتی آزاد نوجوانان شهرستان دلیجان برگزار شد و به برتری تیم قم انجامید.



حلوایی یاد آور شد: کشتی گیران نوجوان قمی برای برگزاری این رقابت دوستانه با آمادگی کامل برابر حریفان خود قرار گرفته و در پایان رقابت آزاد کاران دو تیم در 10 وزن، این تیم کشتی نوجوانان قم بود که حریف خود را با حساب هفت بر سه شکست داد.



وی با بیان اینکه به موفقیت کشتی‌گیران قم در مسابقات نوجوانان کشور امیدواریم، تصریح کرد: قطعا تیمی آماده با ترکیب کامل به پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور اعزام می کنیم و به کسب مدال و موفقیت آنها در چند وزن امید زیادی داریم.



رئیس هیئت کشتی استان قم اظهار داشت: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور با شرکت برترین‌ آزادکاران نوجوان کشور برگزار می‌شود و طی آن کشتی‌گیران نوجوان قمی نیز در 10 وزن برابر رقبای خود صف‌آرایی می‌کنند.



وی ادامه داد: این مسابقات همانند رقابت‌های رشته فرنگی، برای ما از دارای اهمیت بسیار بالایی است و به همین منظور 10 آزادکاری را که به این رقابت‌ها می فرستیم از آینده‌داران کشتی قم محسوب می‌شوند که در چند وزن به دنبال کسب مدال هستیم اما بیش از همه معتقدم که این کشتی‌گیران به عنوان نسل پایه، آینده‌سازان کشتی قم محسوب می‌شوند.



رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: در حالی که رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم به انجام می‌رسید، آزاد ‌کاران قمی نیز در این رقابت‌ها در اوزان 10 گانه با رقبا مسابقه می‌دهند.



وی اضافه کرد: کسب مدال از این دوره از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور، کار آسانی نیست اما اعضای تیم اعزامی قم به خوبی تمرین کرده‌اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، می‌توانیم از تیم‌های موفق این دوره باشیم.

