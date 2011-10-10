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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

نماینده ولی فقیه در کردستان:

خیزش مردم آمریکا علیه نظام سرمایه داری/ تسهیلات بانکی در خدمت تولید باشد

خیزش مردم آمریکا علیه نظام سرمایه داری/ تسهیلات بانکی در خدمت تولید باشد

سنندج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی گفت: خیزش مردم آمریکا بر علیه نظام سرمایه داری در این کشور نشان از شکست برنامه کشورهای غربی در این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر،نماینده ولی فقیه در استان کردستان شنبه شب در مراسم جشن میلاد امام رضا (ع) و تجلیل از کارآفرینان صندوق مهر امام رضا استان کردستان اظهار داشت: در حالی که کشور آمریکا و سایر کشورهای غربی از نظام سرمایه داری دفاع می کنند که امروز مردم این کشورها علیه این سیاست به پا خواسته اند.

وی ادامه داد: کشور آمریکا با ترویج نظام سرمایه داری می خواست که این نوع الگو را در دیگر کشورهای جهان هم گسترش دهد که امروز خود مردم آمریکا از اتخاذ این سیاست ها به ستوه آمده و با برگزاری راهپیمایی و تظاهرات گسترده در صحنه حاضر شده اند که این مهم نشان دهنده شکست نظام سرمایه داری در جهان است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به این نکته که نظام سرمایه داری فقط به دنبال جمع آوری ثروت است، گفت: در این نظام کسی به فکر مردم نیست و همه تشویق می شوند تا از هر راهی که می توانند، سرمایه جمع آوری کنند که این رویکرد بر خلاف انسانیت و به دور از ویژگی های انسانی است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ضمن انتقاد از این نوع دیدگاه افزود: خداوند متعال در قرآن کریم مردم را به مشارکت و کارگروهی تشویق کرده است و هدف اصلی از این کارگروهی نهادینه کردن عدالت در سطح جامعه است که متاسفانه امروز به دلیل اتخاذ سیاست نظام سرمایه داری این مهم به هیچ عنوان رعایت نمی شود و در کشورهای مختلف شمار افراد فقیر و محتاج در حال افزایش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ارائه تسهیلات به افراد متقاضی در سطح استان در راستای افزایش تولید در کردستان اظهار داشت: تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها و موسسات مالی باید تنها در راستای افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی در استان کردستان باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: با تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) حرکت های بسیار خوبی در راستای ایجاد اشتغال و ازدواج در بخش جوانان صورت گرفت ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب همچنان فاصله داریم و باید با تلاش بیشتر این فاصله ها را جبران کرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در پایان خواستار تلاش جمعی کلیه مدیران استان برای تسریع در توسعه و پیشرفت کردستان شد و افزود: استان کردستان در مسیر توسعه قرار گرفته است و باید با تلاش بیشتر این وضعیت را تسریع بخشید چرا که مردم این استان لایق خدمت گذاری بیشتر مسئولان هستند.

در ادامه این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی کردستان و دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق برگزا شد، کارآفرینان برتر صندوق مهر امام رضا (ع) استان نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 1428965

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