ترافیک مغز را تخریب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دریافته اند زندگی کردن در مناطقی با سطوح بالای آلودگی ناشی از ترافیک می تواند عملکرد افراد را در تستهای شناختی کاهش دهد.

آنها دریافتند افراد مسن تر از 51 سال که در مناطق آلوده زندگی می کنند از توانایی هایی شناختی پایینتری نسبت به افرادی که در مناطق خوش آب و هواتر زندگی می کنند، برخوردارند. مطالعه دیگری که بر روی حیوانات انجام گرفته نیز نشان می دهد ذرات معلق در هوا که معمولا از موتورهای دیزلی ساطع می شوند می توانند به واسطه کاهش یافتن رشد نورونها، منجر به بروز مشکلات آموزشی و حافظه ای شوند.

محققان دانشکده سلامت عمومی هاروارد می گویند قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک شهرها می تواند نحوه عملکرد مغز را تغییر داده و بر روی آن تاثیر بگذارد. به گفته این محققان تاثیر آلودگی هوا بر روی عملکرد شناختی مغز سالمندان حتی از تاثیر سیگار و چاقی نیز بیشتر است.

در این مطالعه میانگین قرارگیری در معرض هوای آلوده در طول زندگی افراد محاسبه شد و سپس بر روی 680 مرد 51 تا 97 ساله آزمایشهای شناختی انجام گرفت. طی این مطالعه آشکار شد امتیاز تستهای شناختی افرادی که در مناطق آلوده تر زندگی می کنند 1.3 بار کمتر از افرادی است که در مناطق پاک تر سکونت دارند.

بر اساس گزارش تلگراف، در مطالعه دوم محققان دانشگاه اوهایو دریافتند که افزایش میزان ذرات معلق در هوا می تواند میزان تخریب مولکولهای مغزی در حیوانات را افزایش داده و در توانایی حافظه آنها اختلال ایجاد کند. همچنین محققان دریافتند حضور موشها در هوای آلوده و مملو از ذرات معلق منجر به کاسته شدن میزان رشد نورونها در هیپوکامپوس مغز این جانداران می شود.