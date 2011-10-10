  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

عابدی به مهر خبر داد:

12 هزار نیشابوری در تابستان به سینما رفتند

12 هزار نیشابوری در تابستان به سینما رفتند

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول امور سینمایی ارشاد اسلامی نیشابور گفت: بیش از 12هزار نیشابوری طی سه ماهه تابستان سال جاری به تنها سینمای این شهر رفتند.

محمد علی عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر نیشابور دارای یک باب سینما به نام "شهر فیروزه" است که درجه یک بوده و در بین شهرستانهای خراسان رضوی - شمالی و جنوبی از وضعیت و کیفیت خوبی برخوردار است.

وی افزود: تاکنون سعی شده است فیلم هایی که در تهران و مشهد به اکران در آمده نیز در اسرع وقت و به طور همزمان در نیشابور به نمایش گذاشته شود.

این مسئول اظهار داشت : در این مدت 10 فیلم ایرانی از قبیل  دختر شاه پریون، مرهم، فوتبالی ها، جرم، یکی از ما دو نفر، ورود آقایان ممنوع، در شب عروسی، قصه پریا، شرط اول و آلزایمر در سینما شهر فیروزه نیشابور به اکران در آمده که اقبال عمومی نیشابوریان هنر دوست رابه همراه داشته است.

عابدی تصریح کرد: امیدواریم با اقبال خوبی که شهروندان هنردوست نیشابوری از خود نشان می دهند شاهد رونق بهتر تنها سینمای این شهر فرهنگی باشیم.

کد مطلب 1428974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها