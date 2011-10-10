12 هزار نیشابوری در تابستان به سینما رفتند

محمد علی عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر نیشابور دارای یک باب سینما به نام "شهر فیروزه" است که درجه یک بوده و در بین شهرستانهای خراسان رضوی - شمالی و جنوبی از وضعیت و کیفیت خوبی برخوردار است.

وی افزود: تاکنون سعی شده است فیلم هایی که در تهران و مشهد به اکران در آمده نیز در اسرع وقت و به طور همزمان در نیشابور به نمایش گذاشته شود.

این مسئول اظهار داشت : در این مدت 10 فیلم ایرانی از قبیل دختر شاه پریون، مرهم، فوتبالی ها، جرم، یکی از ما دو نفر، ورود آقایان ممنوع، در شب عروسی، قصه پریا، شرط اول و آلزایمر در سینما شهر فیروزه نیشابور به اکران در آمده که اقبال عمومی نیشابوریان هنر دوست رابه همراه داشته است.

عابدی تصریح کرد: امیدواریم با اقبال خوبی که شهروندان هنردوست نیشابوری از خود نشان می دهند شاهد رونق بهتر تنها سینمای این شهر فرهنگی باشیم.