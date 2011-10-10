اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی کارکنان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز به منظور بررسی اجرای طرح ها، برنامه ها و مناسبت های مهر ماه به ریاست رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز برگزار شد.

حجت الاسلام محمد وحیدی اهداف جلسه و برنامه کاری آن را شامل بررسی برنامه های ابلاغی استان، مناسبت ها و برگزاری همایش بزرگ کودک و نوجوان با حضور استاد کی منش بیان کرد و افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم ویژه برنامه های ایام و مناسبت های واقع شده در مهر ماه سال جاری به همت اداره تبلیغات اسلامی سقز اجرا می شود.

کارگاه آموزشی توانمند سازی مدیران در سقز برگزار شد

به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز و رایزی با فرماندار شهرستان سقز با برنامه ریزی های صورت گرفته در مهر ماه سال جاری کارگاه آموزشی با عنوان توانمندسازی مدیران ادارات با همکاری فرمانداری این شهر اجرا می شود.

کارگاه آموزشی توانمند سازی مدیران جزء برنامه های شاخص ابلاغی سال 90 که توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برای اجرا به تبلیغات اسلامی سقز ابلاغ شده است.

اجرای 12 گفتمان در سطح مدارس شهرستان بانه

بر اساس تفاهم نامه فرهنگی فی ما بین سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش شهرستان بانه و همزمان با آغاز سال تحصیلی 90 و ارتباط فرهنگی با دانش آموزان و قشر نوجوان از سوی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان 12 برنامه گفتمان دینی در سطح مدارس برگزار می شود.

برگزاری گفتمان های دینی به منظور ارتقاء آگاهی از مباحث دینی اخلاقی و بینش اسلامی، ‌تقویت جنبه دینی، ایجاد خوباوری در جوانان، ایجاد ابتکار نو در آنها برگزار می شود.