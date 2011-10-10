به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در دیدار با سفرا، کاردارها و مسئولان سازمان های خارجی مستقر در تهران اظهار داشت: تهدیدات امنیتی امروزه فراتر از مرزهای سیاسی است و بازدارندگی لازم در برابر کاهش آن وجود ندارد. جهانی شدن تهدیدات همانند مواد مخدر و تروریست و قاچاق انسان و گسترش باندهای مافیایی توفیق مقابله را کاهش داده است. رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند همکاری های بین المللی است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی درسالهای اخیر به موازات توجه به ساختار درونی تجهیزات، دانش و پژوهش را افزایش داده تا به نیرویی مقتدر برای دفاع از نظم و امنیت برسد. شعار امسال نیز که سهم من در امنیت و آرامش است به منظور درگیر کردن سایر اجزای حکومت برای تامین امنیت است.

احمدی مقدم به حوادث اخیر پیرامون ایران اشاره کرد و افزود: حوادث سالهای اخیر پیرامون ایران منطقه را ناامن کرده به صورتی که تولید مواد مخدر بیش از 40 درصد افزایش یافته و شاهد گسترش تروریست و حوادث طبیعی که در امنیت تاثیرگذار است، بودیم.

وی تصریح کرد: ما نیاز به اقدامات مضاعف داریم تا خودمان را از حوادث جدا کنیم به همین دلیل همکاری های مشترک را با کشورهای منطقه در دستور کار قرار داده و استراتژی جامع محوری را مد نظر داریم.

احمدی مقدم بر لزوم داشتن پلیسی مقتدر تاکید کرد و گفت: ماموران پلیس باید چابک، پاکدامن، مومن، مردمی و جوان باشند تا قدرت پاسخگویی داشته باشیم و از مرحله امنیتی کردن مسائل به پیش بینی و پیشگیری و افزایش قدرت صلح و سازش دست یابیم. ما مسائل اجتماعی را امنیتی نمی بینیم و با جلب رضایت شهروندان مسائل امنیتی را نیز به صورت اجتماعی می بینیم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به افزایش امنیت و احساس امنیت در یک دهه گذشته گفت: در این دهه امنیت و احساس امنیت افزایش یافته است و این روند رو به افزایش است اما با خروج کنترل رسانه ها از سوی دولت جلب اعتماد افکار عمومی سخت شده است چرا که دیگر مسائل کوچک نیز در سطح بین المللی انعکاس می یابد.

وی به موفقیت های پلیس در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: در امر مبارزه با مواد مخدر توانستیم با تقویت مرزها در شرق کشور و اقدامات اطلاعاتی و سرمایه گذاری فراوان جریان ورود مواد مخدر را کنترل کنیم. با تکمیل شدن استحکامات مرزی طی دو سال آینده دیگر شاهد ترانزیت مواد از مرزهای شرقی نیستیم.

احمدی مقدم از کشف 250 تن مواد مخدر در شش ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: 84 درصد از این مواد در مرز و جدار مرز کشف شد و 16 درصد نیز در داخل کشور کشف و ضبط شد این در حالی است که سال گذشته 28 درصد مواد مخدر در داخل کشور کشف شده بود.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام برخورد پلیس با گروه های تروریستی تاکید کرد: خوشبختانه با انجام عملیات های مشترک با کشورهای عراق و ترکیه گروهک های تروریستی رو به نابودی کامل هستند به صورتی که جندالشیطان در شرق کشور به صورت نسبی منهدم شده و پژاک نیز در غرب فعالیتهای خود را متوقف کرده است البته ما همکاری های منطقه ای را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال می کنیم.

وی با انتقاد از برخی کشورهای مدعی دموکراسی و مبارزه با تروریسم خاطر نشان کرد: برخی از کشورها که ادعای مبارزه با تروریسم را دارند رفتار دوگانه ای را از خود نشان می دهند و هنگامی که اینترپل برای تروریستی وضعیت قرمز اعلام می کند به وی پناه می دهد. ترور دانشمندان ما نیز اقدام زشتی است که برخی از سازمان های جاسوسی اعلام کرده اند به صورت نیمه رسمی در این ترورها حضور داشته و آن را بر عهده می گیرند.

احمدی مقدم از کاهش قاچاق مواد مخدر از خاک ایران خبر داد و تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی قاچاق مواد مخدر از خاک ایران کاهش یافته است به صورتی که قاچاق این مواد به کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت متوقف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی با برشمردن موفقیت ایران در کنترل جرایم جنایی گفت: در دهه اخیر امنیت داخلی حتی در استان های مرزی ارتقا یافته و نرخ وقوع جرایم به شدت در حال کاهش است.