انقلابهای کشورهای عربی به آمریکا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی در استان انقلاب اسلامی ایران بر پایه عقلانیت اسلامی و فطرت استوار شده است، بیان داشت: بیداری اسلامی در سراسر دنیا نتیجه انقلاب عقلانی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران بر پایه عقلانیت کارها و حرکتهای خود را انجام می داد تا این انقلاب را به ثمر رساند، بیان داشت: کشورهای عربی و اروپایی با تاثیرپذیری از پیام انقلاب اسلامی ایران که مبنای آن منطق و علانیت بود به پا خواسته اند و ایران تلاشی برای صدور انقلاب نکرده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان افزود: امام راحل عنوان کردند که دشمن هیچگاه به نفع ما حرف نمی زند پس باید با دقت و عقلانیت به جلو گام برداشت.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در آمریکا و بیداری مردم دنیا، اظهارداشت: همانگونه که به بودن خورشید یقین دارید به رفتن و نابودی آمریکا هم یقین داشته باشید.

به گفته وی، اتفاقات اخیر در شهرهای آمریکا و به پا خواستن مردم این کشور بر علیه سرمایه داران مستبد سند نابودی آمریکا است، حرکتهای آغاز در آمریکا نشان می دهد مردم علیه نظام دیکتاتوری و به دور از مردم سالاری بلند شده اند.

عضو مجلس خبرگان عنوان کرد: اگر آمریکا مردانگی کند و بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس فلسطین را بدون سانسور منتشر کند شاهد یک انقلاب مردمی در کشورش خواهد بود.